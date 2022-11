‘Cuau’ no garantiza seguridad a los turistas

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien invitó a los turistas a visitar la entidad durante las festividades por el Día de Muertos, no garantizó la estancia de turistas una vez que las cámaras de videovigilancia presentan fallas intermitentes.

Tan sólo el domingo pasado, el número de emergencias 911 dejó de funcionar, aunado a la crisis de seguridad en la entidad, hacen dudar del compromiso durante el banderazo de salida al Operativo de Seguridad Morelos Miquixtli 2022.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el exfutbolista promovió a la entidad como una gran opción para todos los gustos y la convivencia familiar, garantizando a los visitantes que los servicios de auxilio y de emergencia velarán por la seguridad, pero la realidad es otra.

Violencia sin freno en Morelos

Continúa la inseguridad en Morelos

El pasado 28 de octubre, el gobernador de Morelos dijo: “En este operativo especial que se lleva a cabo del 28 de octubre al 2 de noviembre participan la Sedena, Secretaría de Marina y Guardia Nacional. Las autoridades ponen a disposición los números de emergencia 911 y Denuncia Anónima 089″.

Sin embargo, diversas quejas ciudadanas en redes sociales, así como de empresarios, denuncian que, por un lado, el número para atender llamados emergentes no funciona, mientras que la operatividad de las cámaras de videovigilancia del C5 es relativa porque algunas no funcionan y otras presentan fallas.

Desde el fin de semana no hay servicio de telefonía ni de internet, por lo que las llamadas de emergencia no pueden ser recibidas y aquellas que logran entrar son captadas en otra área y de allí las dirigen al C5, mismo que tuvo reporte total de falla el fin de semana, por lo que las mismas no pudieron ser grabadas y tuvieron que ser anotadas en papeles.

El lunes pasado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la entidad, Antonio Sánchez Purón, manifestó el hartazgo por la violencia y la inseguridad, motivo por el que la iniciativa privada analiza tomar medidas extremas.

