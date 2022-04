¿Cuántos días son de vacaciones por Semana Santa 2022?

Esto es lo que debes saber de los siguientes días de descanso escolar y laboral/Foto: Oink Oink

Las vacaciones de Semana Santa 2022 durarán 10 días para los estudiantes de educación básica, es decir, del 11 al 22 de abril de 2022, según el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Aunque durante este año, la semana mayor (en cuanto a la religión) comenzará el 10 de abril, con el Domingo de Ramos y terminará el 17 de abril, Domingo de Resurrección.

aunque estos días tienen un significado cristiano principalmente, también son aprovechados por muchas familias que deciden irse de vacaciones durante la Semana Santa.

Por lo tanto, el viernes 8 de abril estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán como último día de clases y regresarán a las aulas el lunes 25 de abril.

No obstante, en el caso de los estudiantes de las universidades más importantes de México este periodo vacacional por Semana Santa será de menos días que para los estudiantes de la SEP, así que deberás consultar el calendario de tu universidad para saber cuántos días tendrás de descanso.

¿Las vacaciones de Semana Santa 2022 son obligatorias?

Muchas personas aprovechan esta fecha para vacacionar, aunque no es obligatorio para los trabajadores/Foto: Vanguardia

Algo que es importante aclarar es que el descanso en Semana Santa 2022 no es obligatorio, ya que no está contemplado en la Ley Federal del Trabajo. Así que, a pesar de que algunas empresas deciden dar estos días de vacaciones a sus trabajadores, toma en cuenta que no están obligados a darte un descanso.

Generalmente, los días jueves y viernes santos son los días que las empresas llegan a dar como días de descanso. Así que en caso de que te toque trabajar durante esa semana, estos días se pagan de manera regular.

¿Que está prohibido comer en Semana Santa?

Durante estos días santos no se debe comer carne, en caso de que seas una persona religiosa/Foto: La República

Rumbo a la Semana Santa 2022, la iglesia católica prohíbe el consumo de carnes rojas y blancas los 6 viernes de cuaresma (igualmente el viernes santo) y el miércoles de ceniza, solamente permite el consumo de vegetales (frutas y verduras) y de animales acuáticos (pescados y mariscos); también permite el consumo de otros productos de origen animal (como leche, crema y queso).

