¿Cuánto me presta FONACOT la primera vez?

¿Te gustaría saber cuánto te presta el FONACOT la primera vez que solicitas un crédito? Si es así estás en el lugar correcto porque en esta nota informativa de La Verdad Noticias te contaremos todos los detalles.

Si tu centro de trabajo está afiliado a esta institución financiera, es importante que sepas que puedes solicitar un préstamo en efectivo, cuyo monto máximo será hasta 4 veces lo que ganas mensualmente, es decir que si percibes 10 mil pesos al mes, el FONACOT te podrá prestar hasta 40 mil pesos.

Lo mejor de todo es que no necesitas aval para solicitarlo, puedes diferirlo vía nómina para que no te tengas que preocupar por realizar tus pagos y el dinero no se te empezará a cobrar sino hasta luego de transcurrido dos meses.

¿Cuánto me presta FONACOT por un año de trabajo?

¿Cuánto me presta FONACOT por un año de trabajo?

El FONACOT siempre te prestará lo mismo, hasta 4 veces tu sueldo mensual, ésto quiere decir que no importa si llevas medio año o un año laborando en tu centro de trabajo. Lo único que necesitarás es cumplir con los requisitos que te hemos compartido en otras ocasiones.

Te puede interesar: ¿Qué es el Fonacot y para qué sirve?

¿Cuánto me presta FONACOT si aún debo?

¿Cuánto me presta FONACOT si aún debo?

Un gran beneficio del FONACOT, es que no necesitas haber saldado tu deuda para poder solicitar un nuevo crédito, lo único que necesitas es haber pagado una tercera parte de tu crédito.

Si cumples con este requisito, podrás renovar tu crédito por la cantidad que ya liberaste hasta el momento para que tu crédito anterior y el nuevo sumen la cantidad que te corresponde tener según lo que te otorgaron desde un principio.

¿Cuánto cobra de interés FONACOT en 2022?

¿Cuánto cobra de interés FONACOT en 2022?

Cuando solicitas tu crédito, el FONACOT te cobra un 2% de intereses por apertura, y por añadidura, dependiendo del plazo en el que pagarás tu préstamo, puedes tener los siguientes intereses.

Plazo a 6 meses: 12.53% a 13.10%

Plazo a 12 meses: 13.61% a 14.78%

Plazo a 18 meses: 14.49% a 15.33%

Plazo a 24 meses: 15.89% a 16.72%

Plazo a 30 meses: 16.17% a 17.23%

Cabe aclarar que entre la apertura, tus intereses ordinarios y más, al final, tu Costo Anual Total (CAT) se podrá encontrar entre el 25.0% y el 27.7%. Ahora que ya conoces estos datos del FONACOT, ya podrás decidir si quieres o no realizar un préstamo ante esta institución.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!