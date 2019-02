¿Cuánto le costó a México tener a 'la gaviota' como primera dama durante 6 años?

Todo comenzó la mañana de 1 de diciembre del 2012 cuando Enrique Peña Nieto, era nombrado oficialmente presidente de México; ese día, miles de personas protestaron en desacuerdo a la toma de posesión de EPN.

Angélica Rivera Hurtado, desde muy temprano, lucía impecable y perfecta; vestía un vestido color gris plata, en encaje, manga larga y a la rodilla de la firma Dolce & Gabbana, tráia puestos unos zapatos cerrados color nude.

Una corresponsal de la revista ¡Hola!, expuso a la entonces primera dama como una mujer deslumbrante “Se veía espectacular, los zapatos eran de tacón mediano muy sobrios pero ad hoc para la ocasión. Llegó con un maquillaje que parece de aerógrafo”.

‘La Gaviota’ dejó de lado su carrera como actriz para convertirse en la esposa de Enrique Peña Nieto en 2010; desde entonces, participó activamente en la campaña electoral por la presidencia de México.

El maquillaje que lució Rivera Hurtado, fue hecho por Beatriz Cisneros, Senior Makeup Artist de la marca de cosméticos MAC; el makeup fue tan sofisticado que aunque Angélica lloró durante la ceremonia en el Palacio Legislativo de San Lázaro, no arruinó un solo detalle de su rostro.

Angélica Rivera, estuvo casada con el productor José Alberto ‘El Güero’ Castro, con quien tuvo tres hijas, pero conoció “el verdadero” amor cuando se encontró con Enrique Peña Nieto.

La unión de Peña y Rivera comenzó en 2008, cuando él era gobernador del Estado de México; EPN ideaba empezar una campaña publicitaria a través de figuras de la televisión; poco a poco la atracción entre ambos se fue dando, pero, detrás de un amor ‘sincero’ se encontraban fríos cálculos y convenios políticos: se casarían bajo un contrato de 6 años, curiosamente lo que duraba el sexenio presidencial. Ella se habría comprometido a ‘actuar’ el papel de esposa, para dale fama y atraerle votos a cambio de ganancias y comodidades económicas.

Desde entonces, toda la atención se centraba en La Gavota; ¿Qué diseñadores elegiría para su ropa? ¿Qué discursos públicos pronunciaría Angélica Rivera?.

Revisando los archivos de la Presidencia de la República, Angélica Rivera, jamás estuvo ahí; sus huellas no se encuentran. De sus gastos no hay ninguna factura ni comprobantes, tampoco detalles de su rendición de cuentas que sirvan para documentar su vida en la Residencia Oficial de Los Pinos.

Se apegó al argumento de que no era una servidora pública y blindada por el Estado Mayor Presidencial, no dejó ningún registro de sí misma en los archivos de la Administración Pública Federal.

Angélica Rivera Hurtado, no se presentó nunca en el plan de asistencia social que debía desarrollar al frente del DIF nacional; apenas y tuvo 100 apariciones públicas.

Su imagen se fue creando a través de revistas sociales; ¡Hola!, Quien y Vanidades, fueron quienes más detalles dieron de sus gustos, estilo y su consumo. Gracias a ellas, se supo que solo vestía ropa de diseñador.

Pero ninguno de esos gastos quedó registrado en el Portal de Obligaciones y Transparencia, ni siquiera el relacionado con su maquillista Alfonso Waithsman, quien el 8 de noviembre del 2014, presumió a través de twitter que iba en la comitiva presidencial en un viaje oficial a China.

“Amigos me desconecto unos días de las redes sociales porque me voy a China q emociooooooon nos vemos en una semana y documento los momentos”. Al otro mensaje lo acompañaba una foto de sí mismo en el avión, y decía: “China … allá vooooooooy”.

Rivera gastó mil 300 dólares, alrededor de 50 mil pesos, en un vestido que la revista Quién, catalogaba como “arriesgado y sofisticado”, el cual, usó para presentarse con la Reina Isabel en 2015; esos gastos, también son inexistentes.

Los 91 mil 56 dólares con 46 centavos que erogó el Estado Mayor Presidencial mientras la cuidó en su viaje al Vaticano en 2014 para asistir a la ceremonia de canonización de Juan XXIII. En esa ocasión, Rivera llevaba la representación oficial y fue acompañada de sus hijas.

Viajes al mundial de 2014 cuando la Selección Nacional jugó contra Croacia; un año después, a Beverly Hills en Los Ángeles con sus hijas, las hijas de Peña Nieto y algunas amigas, o en 2018, a París Francia, en donde fue grabada en un restaurante del barrio latino.

Todos esos gastos arrojan el mismo resultado en el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personal (INAI); La información es inexistente”.

La famosa mansión de Angélica Rivera, valuada en 86 millones de pesos.

Dicha propiedad, estaba a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, de Juan Armando Hinojosa Cantú, empresario cercano al Presidente Enrique Peña Nieto; esto fue una bomba, la propiedad fue descubierta por el equipo de Aristegui Noticias.

Mediante un video, Angélica Rivera se mostraba indignada y ofendida; explicaba que esa casa era suya y sostuvo que el enganche, lo pagó con sus ahorros que ganó como actriz en Televisa.

Pero lejos de sacarla del ojo del huracán, fue su fin. Los usuarios de redes sociales, la criticaron todavía más y en lugar de que la situación se aclarara, empeoró.

Las declaraciones llegaron tan lejos que The New York, abrió su sección América con el titular “La Primera Dama de México venderá la mansión familiar. La ex actriz defendió el polémico acuerdo de propiedad”.

El amor se acabó en el 2015.

Peña Nieto y Rivera Hurtado, empezaron a rechazarse en público; la historia de amor se había terminado y empezaba a salir a la luz, el contrato matrimonial.

En la visita de los reyes de España a México, del 29 de junio al 1 de julio, en el museo de Guadalupe, en Zacatecas, La Gaviota se enojó porque cuando iba a tomarle el brazo a EPN, él simplemente la olvidó. Poco después, Peña Nieto intentó darle la mano y Angélica Rivera lo rechazó sin disimulo; lo dejó con el brazo extendido, mientras lo recorría de pies a cabeza con la mirada.

Sucesos similares hacían saber que el amor se había acabado, pero en su último discurso respecto al papel de primera dama, anunciaba su divorcio con el ex Presidente Enrique Peña Nieto:

“Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme. A mi esposo, siempre le entregue (sic) con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre. Hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida y carrera profesional. Agradezco el respeto para mantener la tranquilidad emocional que merecen nuestros hijos. Atentamente. Angélica Rivera”.

Y de esa manera se había terminado el enorme amor que se tuvieron a inicios de la campaña electoral por la presidencia de México: Hasta ahora, no se sabe cuánto le costó al país tener a Angélica Rivera Hurtado como primera dama.