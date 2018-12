¿Cuánto ganaba AMLO presidente antes de llegar al frente de México?

Hace unos días, Andrés Manuel López Obrador el actual presidente de México, dijo que no podría renunciar a su sueldo como presidente, pues de eso vivirá y con eso, mantendría a su familia.

"Vivo de mis ingresos. Yo no soy rico, no tengo dinero, no vivo de mis rentas. Soy como ustedes, que viven del sueldo. Soy igual. Si renuncio, no tendría yo para mantener a mi familia. Entonces, me iría yo a trabajar. Si, que es una gran profesión la de ustedes", dijo AMLO s los medios de comunicación.