¿Cuánto gana una persona que trabaja en Coppel en 2023?

Solicitar trabajo puede ser complicado si no tienes experiencia previa o buscas un sueldo en particular, es por eso que para hacerte las cosas sencillas, te revelaremos cuáles son los salarios en cada puesto que Coppel ofrece en 2023, así que no pierdas más tiempo sigue leyendo, ¡esto te interesa!

En La Verdad Noticias queremos decirte que antes de acudir a una de las sucursales, debes tener a la mano algunos documentos que seguro te solicitaran, entre los cuales está la licencia de manejo en caso de postularte un puesto que la requiera, comprobante de domicilio, constancias de empleos anteriores y datos personales.

Anteriormente, te contamos cómo negociar una deuda con esta tienda, pero ahora te decimos que para evitarte problemas, evitas hacer compras o solicitar préstamos que superen el 30 por ciento de tu sueldo, ya que de otro modo no podrás financiar tus gastos personales y te verás en la necesidad de vender tus pertenencias.

Estos son los sueldos que ofrece Coppel en 2023

Para que tomes una decisión informada y consideres que tanto te conviene entrar a trabajar a esta empresa, te compartiremos los sueldos mensuales de cada gerente gana, así como los de otros puestos que puedes encontrar en las sucursales.

Gerente de entretenimiento: $15,000.00

Gerente de tienda: $17,000.00

Gerente de Bancoppel: $20,000.00

Gerente regional: $29,000.00

Personal de mostrador: $4,624.00

Vendedor de piso: $5,507.00

Cajero: $7,000.00

Promotor de créditos: $7,261.00

Chofer: $7,409.00



¿Cómo nació Coppel?

Esta empresa fue fundada en el año 1942, en la ciudad de Culiacan, Sinaloa, por Enrique Coppel Tamayo, que inicialmente estaba ubicada frente al famoso teatro Apolo, con el nombre de “El Regalo”, el cual conservo hasta 1956, cuando tomó su nombre actual.

