¿Cuánto gana un trabajador de la CFE?

Seguramente has escuchado que los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ganan muy bien, y sí es así, quizás también te has preguntado cuánto ganan exactamente. Para que no te quedes con la duda en La Verdad Noticias te contamos lo que debes saber al respecto.

Tal como hemos revelado, la empresa suele ofrecer un buen salario a sus trabajadores (o al menos uno por encima del promedio), además de todas las prestaciones que marca la ley, por lo que no es raro que sus plazas tengan mucha demanda.

Si estás interesado en laborar en esta empresa, o simplemente tienes curiosidad por saber cual es el sueldo de los trabajadores continúa leyendo.

¿Cuál es el sueldo de un trabajador de CFE?

El sueldo de un técnico puede ser de hasta 20 mil pesos mensuales

Como en toda empresa, el salario de los trabajadores depende del puesto que desempeñen, y de acuerdo con la plataforma digital Indeed, el salario promedio mensual de un trabajador de esta compañia de electricidad va de los $6,334 pesos mensuales como nutriólogo, hasta los $20,675 pesos mensuales cómo técnico, por lo que este sueldo está encima del promedio nacional.

Auxiliar administrativo $7,983 al mes

Secretaria $9,084 al mes

Comercial $15,000 al mes

Agente comercial autónomo $12,742 al mes

Supervisor $18,163 al mes

Supervisor/a de obra $17,324 al mes

Ingeniero proyectista $10,407 al mes

Técnico/a $20,675 al mes

Practicante ingenieria industrial $7,574 al mes

Nutriologo/a $6,334 al mes

Encargado/a de oficina $19,901 al mes

Auxiliar de mantenimiento $11,077 al mes

Jefe De Área $51,283 por mes, aunque el sueldo podría ir de los 26 a los 65 mil pesos.

De acuerdo con algunos comentario realizados por los trabajadores en Indeed, una de las ventajas de la empresa es que brinda la oportunidad de crecer profesionalmente, además que suelen implementarse constantemente nuevos protocolos de seguridad para trabajadores.

¿Qué se necesita para entrar a trabajar a CFE?

Los aspirantes deben tener el grado académico que requiera su área

Los aspirantes a cualquiera de los trabajos de la CFE deben tener un perfil académico en el área que desee desempeñar dentro de la empresa. Para cada uno de los casos se debe comprobar con certificado de calificaciones el grado académico, con un promedio mínimo de calificaciones de 85 y contar con la disponibilidad de tiempo para asistir a un programa de capacitación de 8 horas.

