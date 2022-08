¿Cuánto gana un mesero en Sonora Grill?

La cadena de restaurantes Sonora Grill se ha visto envuelta en polémica en las últimas semanas, pues ha sido acusada de discriminación y racismo, es por ello que han surgido multiples dudas respecto a estos restaurantes y ahora las personas están interesadas en saber cuánto gana un mesero en estos establecimientos.

Por lo anterior en La Verdad Noticias te revelamos cuál es el ingreso mensual que reciben los trabajadores de esta cadena, no solo los meseros, sino también los hostess, parilleros y hasta los mexólogos.

Primero hay que indicar que esta cadena cuenta con 40 sucursales en 13 municipios de México, por lo que sin duda ofrecen empleo a decenas de personas, pero ¿cómo son las condiciones de trabajo? aquí te contamos.

¿Cuánto ganan los trabajadores del restaurante?

El restaurante ha sido acusado de actuar de forma discriminatoria

De acuerdo con el portal de empleos Indeed, un mesero de esta cadena de restaurante gana 5 mil 375 pesos al mes, sin embargo no se especifica si es salario es neto, o si aún se deben incluir las propinas. Lo que sí se sabe, de acuerdo con la declaración de algunos exempleados, es que el lugar no ofrece prestaciones pero sí horarios extensos y sin pagos de horas extras.

En la misma plataforma de empleos se revela que los salarios que ofrece este restaurante van de los 5,130 pesos mensuales como ayudante de barra, hasta los 10,714 pesos como sommelier. Otros de los puestos ganan:

Hostess: 9 mil 128 pesos al mes

Parrillero: 8 mil 997 pesos al mes

Mixólogo: 8 mil 933 pesos al mes

Aunque de acuerdo con algunas los salarios que ofrece el lugar no son tan malos, las condiciones laborales podrían no ser las mejores, especialmente ahora que el restaurante ha sido acusado de actuar de forma racista y discriminatoria.

¿Quién es el dueño de Sonora Grill?

Ya se ha solicitado que se apliquen sanciones contra el restaurante

Ricardo Añorve es el CEO fundador de Sonora Grill Group, el cual cuenta con 18 años en el mercado y 40 restaurantes bajo varios conceptos: Sonora Grill, Sonora PRIME, Parrilla Urbana, ROOF, Holsteins y próximamente Terraza Stella, aunque, recientemente la marca ha sido acusada de discriminación.

