¿Cuánto darán en la Beca Benito Juárez 2023?

Para todos los beneficiarios registrados en el programa de Becas Benito Juárez 2023, les tenemos buenas noticias, ya que se aprobó un aumento en el monto mensual para este año en el nivel preescolar, primaria y secundaria, además te revelaremos como puedes averiguar la fecha en que recibirás el pago, ¡toma nota!

En La Verdad Noticias queremos decirte que debes verificar tu status en el padrón, de esta manera sabrás si aún eres beneficiario, también recuerda que se hace una actualización en el mes de enero, mayo y septiembre, correspondientes a los depósitos de programa que seguirá vigente para este año.

Hace poco te revelamos la fecha en que se abre la convocatoria para este programa, pero ahora te decimos que, si ya eres beneficiario y no sabes cuando comenzaran los depósitos en este año, presta mucha atención a la información que estamos por compartirte para que no te pierdas ningún detalle y sepas qué hacer en caso de no recibir el depósito.

Este es el nuevo monto para Becas Benito Juárez 2023

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), este apoyo para afiliados de nivel primaria y secundaria, ahora será de 875 pesos mensuales, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación basado en las reglas de operación del programa.

En cuanto a las fechas en que recibirás tu depósito, tendrás que consultarlo en el Buscador de Estatus con tu CURP, que te mostrará la fecha y hora en caso de que se trate de una Sede Operativa Temporal, por lo que debes estar pendiente y ser muy paciente, porque no todos los depósitos se harán al mismo tiempo.

¿Qué es el programa de Becas Benito Juárez?

Se trata de un apoyo que ofrece el gobierno federal para disminuir el nivel de deserción escolar mediante apoyos económicos, para niños, jóvenes y adultos que están inscritos en escuelas públicas y no tienen los recursos seguir con su educación, los cuales son entregados durante 5 bimestres.

