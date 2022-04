¿Cuándo se pagan las becas Benito Juárez?

La Secretaría del Bienestar ha revelado las fechas y montos que recibirán los beneficiarios de las becas Benito Juárez durante el próximo pago de 2022.

El calendario oficial de pagos de las becas señala que hasta el momento, ya se realizaron los pagos correspondientes a los bimestres de enero-febrero y marzo-abril para los alumnos beneficiarios que cursan algún grado de la educación básica.

Pero en cuanto a los alumnos de educación media superior y superior ya se cubrieron los bimestres de febrero-marzo y abril-mayo. Entonces ¿cuándo se pagan las becas Benito Juárez?

Próximo pago de becas Benito Juárez

Revisa cuándo cobrar la beca.

Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica: La tercera semana de julio un monto total de mil 680 pesos y cubrirá el bimestre de mayo-junio.

Beca Universal para el Bienestar Benito Juárez de Educación Media Superior: El pago cubrirá el bimestre de junio-julio , con un monto de mil 680 pesos a partir y será a partir de la tercera semana de julio.

Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Superior: Recibirá a partir de la tercera semana de julio el bimestre de junio-julio, un total de 4 mil 900 pesos.

Meses sin pago de beca

Los pagos se hacen únicamente en el periodo que cubre el ciclo escolar, es decir, solo 10 meses pues no se contempla el periodo vacacional, por lo que no se recibe en julio y agosto, mientras que en los casos de los beneficiarios de Educación Media Superior y Superior no recibirán el apoyo durante el mes de agosto.

Recibe el dinero de manera segura

Se recomienda cobrar acompañado.

Para evitar robos, la Secretaría del Bienestar entrega estos apoyos económicos a través de depósitos bancarios u operativos en campo, pero aconseja acudir acompañado para evitar cualquier tipo de contratiempo o robo.

Pero también se recuerda que las becas Benito Juárez tienen como objetivo evitar la deserción escolar por falta de oportunidades económicas por lo que se recomienda emplear el dinero de esta beca en pro de la formación académica de los beneficiarios.

