“Cuando el virus se vaya hacemos un pedón juntos”: El Bronco (VIDEO)

“Cuando el virus se vaya hacemos un pedón juntos”: El Bronco

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, exhortó a los ciudadanos a no organizar posadas o fiestas ni salir de casa durante los próximos días, pues recalcó que el virus SARS-CoV-2 sigue activo y pueden aumentar los casos de Covid-19.

“Mejor cuando el virus se vaya hacemos un ‘pedón’ juntos”, resaltó ‘El Bronco’.

Prohíben posadas y reuniones en Nuevo León

Tales declaraciones fueron hechas durante una videoconferencia en la que dejó en claro que en la entidad quedan prohibidas las posadas y reuniones familiares o con amigos, esto para frenar la cadena de contagio de Covid-19 que está creciendo en el estado y el país.

“Cuiden a su familia, no los dejen ir, no hagan posadas, prohibidas las posadas, no hacen falta, las hacen ya que el virus se vaya, y hacemos un ‘pedón’ juntos”, declaró el mandatario estatal.

Las palabras del gobernador Jaime Rodríguez provocó opiniones divididas pues algunos lo vieron con humor mientras otros lo criticaron por no dar un mensaje contundente y no tomar con seriedad la situación.

La Verdad Noticias informa que de acuerdo con el último informe de la Secretaría de Salud de Nuevo León que presentó este 14 de diciembre, hay 113 mil 547 casos confirmados, mil 174 hospitalizados, 6 mil 05 defunciones y 100 mil 354 pacientes recuperados en la entidad.

Con estas cifras, Nuevo León se coloca en la tercera posición a nivel nacional de las entidades con el mayor número de contagios de Covid-19 acumulados.

Que ganas de agarrar un pedón todos juntos. pic.twitter.com/0ieUj65oI9 — Jesús Briones (@elBrionnes) December 12, 2020

Covid-19 en México

Es importante mencionar que hasta el día de ayer la Secretaria de Salud Federal informó que, México rebasa los 114 decesos por Covid-19, mientras que los casos confirmados llegaron al millón 255 mil 974.

En su reporte diario, la dependencia detalló que 3 millones 202 mil 327 personas han sido sometidas a protocolo de estudio y un millón 561 mil 629 han dado negativo a la prueba de detección del SARS-CoV-2.

