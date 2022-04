Cuando camine por Nuevo León, Ari Gameplays tendrá su escolta

Debido a la situación de Nuevo León, la streamer Ari Gameplays ha compartido que contratará una escolta privada para que la acompañe a todos lugares que necesite ir.

Ari ha comentado que no se siente segura al vivir en Nuevo León, por lo tanto tiene planeado tener a un grupo de personas que la cuiden, lo que más la motivó fueron los casos de desapariciones de mujeres, principalmente el de Debanhi Escobar.

Fue a través de la plataforma Twitch que la joven comentó que tiene miedo de salir a la calle y ya no regresar a su casa, indicó que espera que sus seguidores no tomen a mal su decisión, pues no lo hace por “ser mamona”, agregó:

“Y yo por no quererme ver mal no lo hacía, y espero que me entiendan esto, no lo hago por mamona, no lo hago porque se me subió la fama a la cabeza”

Los seguidores aceptaron su postura de tener seguridad en Nuevo León

La Streamer comentó que ella es una persona que suele salir seguido, ya sea manejando así como caminando por las calles, por lo tanto cree que sí es necesario tener a personas que la cuiden, pidió a sus seguidores que a pesar de esto no dejen de pedirle fotos y saludarla.

Ari se sorprendió al ver la aceptación que tuvo su noticia, incluso sus seguidores le comentaron que les parecía adecuado tomando en cuenta la situación que hay en el estado, la youtuber indicó que es lamentable la situación que se vive en el país, agregó:

“Lamentablemente mi México me duele cada día más, es muy feo todo lo que estamos viviendo… es muy feo que tengamos una racha tan fea de chicas desaparecidas”

