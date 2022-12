¿Cuándo cae Semana Santa 2023 y qué días no se trabajan?

Planificar las vacaciones con tiempo es una práctica común entre las familias mexicanas, quienes se han preguntado ¿cuándo es la Semana Santa 2023? y en La Verdad Noticias te traemos los detalles.

Y aunque todavía faltan algunos meses, la celebración religiosa es una de las fechas más esperadas por los mexicanos, pues la SEP suspende clases por dos semanas y algunas empresas toman esos días como asueto para sus trabajadores.

En 2023, la Semana Santa será en abril y algunas personas tendrán 15 días de descanso, tiempo que podrán aprovechar en familia. ¿De quiénes se trata? A continuación te contamos los detalles.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de Semana Santa 2023?

Las vacaciones 2023 serán en abril.

De acuerdo con el calendario, la Semana Santa será durante la primera semana de abril y está marcada en las siguientes fechas:

2 de abril: Domingo de Ramos

6 de abril: Jueves Santo

7 de abril: Viernes Santo

8 de abril: Sábado de Gloria

9 de abril: Domingo de Resurrección

En tanto, millones de alumnos y maestros podrán disfrutar de más días de descanso, debido a que la Secretaría de Educación Pública les da una semana extra vacaciones que este 2023 juntará con la Junta de Consejo Técnico Escolar, por lo que serán más largas. Las vacaciones SEP 2023 serán del 3 al 14 de abril.

¿Qué días no se trabaja en Semana Santa 2023?

Estos días no son considerados de descanso obligatorio.

Los días que las empresas suelen dar a los trabajadores son el jueves y viernes santo, sin embargo, estas fechas no están marcadas como días feriados en el calendario, por lo tanto, no son días de descanso oficial u obligatorio, según indica la Ley Federal del Trabajo.

Entonces, ¿cuánto me deben pagar por trabajar en Semana Santa 2023? Al no ser un día de descanso oficial en la Ley Federal del Trabajo, los empleados no reciben un pago extraordinario por laborar en esas fechas.

