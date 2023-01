¿Cuáles son los coches más inseguros? SEAT tiene 2 con fallas en bolsas de aire. Foto: diariomotor.com

Si estás por comprar un coche de SEAT y buscas seguridad, entonces considera alejarte de estos dos modelos, ya que presentan fallas en el sistema de bolsas de aire y podrían poner en grave peligro a todos los pasajeros en caso de accidente, es por eso que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), te hace un par de advertencias, ¡toma nota!

En La Verdad Noticias queremos decirte que mantener tu auto en perfecto estado, te garantiza que no habrá inconveniente durante tus recorridos por carretera, además de que no solo el motor debe recibir mantenimiento de forma periódica, considera que cambiar los neumáticos cuando no sean aptos para el terreno también es muy importante.

Anteriormente, te contamos sobre las dos nuevas soluciones de movilidad urbana de la compañía, pero ahora te decimos que independientemente del vehículo que conduzcas, es necesario estés muy alerta a los posibles animales o peatones imprudentes que puedan atravesarse en tu camino, así que reduce la velocidad en zonas poblabas o muy transitadas.

Estos modelos SEAT tienen fallas en bolsas de aire

Hombres conversando. Foto: camiloandresgarciacortes.com

De acuerdo con un informe de Volkswagen de México, son más de 6 mil 959 modelos Toledo y 6 mil 195 modelos León de los años, 2013, 2014 y 2015, son que están en riesgo de que la bolsa del lado de conductor, pueda romper la carcasa y hacer volar filamentos a gran velocidad por la explosión del generador de gas provocando serias lesiones.

Debido a esta situación, la compañía lanzó un comunicado en el que invitaba a los propietarios programar una verificación del mecanismo y si este presenta alguna falla, sería sustituido sin costo alguno, cita que puedes hacer por medio del número 800 835 7328 o a través del correo atencion@seat.mx.

Te puede interesar: SEAT Ibiza 2023: ¿Cuánto cuesta cada una de sus versiones en México?

¿Qué hace la empresa SEAT?

La Sociedad Española de Automóviles de Turismo se encarga de fabricar, vende y diseñar vehículos, la cual tiene su base y origen en Martorell, España, donde fue fundada en 1950, por el Instituto Nacional de Industria (INI), con el propósito de trabajar para la marca italiana Fiat.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de eluniversal.com