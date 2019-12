Cuadro 'Zapata Gay' genera polémica, hay violencia en Bellas Artes

El cuatro “La Revolución” o mejor conocido como ‘Zapata Gay’, obra del artista chiapaneco Fabián Cháirez, ha creado polémica; manifestantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), de a Central Independiente de Obreros Agrícolas, y también, el Frente Auténtico del Campo, lograron ingresar al Palacio de Bellas Artes para mostrar su inconformidad con la polémica obra.

'ZAPATA GAY'

Ante la presencia de los inconformes por el cuadro ‘Zapata Gay’, las autoridades del Palacio de Bellas Artes, intentaron dialogar con todos, pero la adrenalina y los gritos del momento no lo permitieron.

En medio del tumulto, el director del Museo de Bellas Artes, Miguel Fernández Félix, también levantó la voz, “¿Me permiten?, tengo derecho a la palabra como usted la tiene, no, no me lo merezco igual que usted”.

Alrededor de cuatro horas, los protestante no dejaron de expresar su molestia con la obra ‘Zapata Gay’, la cual, muestra al caudillo prácticamente desnudo montado sobre un caballo blanco, con tacones, y además, un sombrero color rosa.

El líder de la UNTA, Álvaro López, mencionó que la obra del artista chiapaneco “La Revolución”, que en redes sociales es conocido como ‘Zapata Gay’, ofende a un hombre a un hombre que incluso, representó a la charrería mexicana.

“Está el exhibicionismo completo de los antecesores presidente y ahorita mire aquí qué es”, dijo López refiriéndose al cuadro ‘Zapata Gay’.

Alrededor de las 3 de la tarde, activistas de la comunidad gay, también se hicieron presentes en Bellas Artes para hacerle frente a los campesinos inconformes con ‘Zapata Gay’; la situación subió de todos, pues hubo gritos y ofensas entre ambos grupos.

Se dice que la pelea continuo y un miembro de la comunidad LGBT, fue agredido por un campesino protestante.

