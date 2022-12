Crónica del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva en CDMX

Leopoldo Santos, vecino de la calle Tecoyotitla, en el sur de Ciudad de México, estaba por dormirse cuando escuchó los disparos. Ruidos fuertes, dice, “un sonido grueso, calibre 38 o 45 por lo menos. Al menos fueron ocho o nueve”.

Le extrañó tanto escándalo. En los 12 años que lleva viviendo en el edificio, no había escuchado nada parecido. Sabía de los “cristalazos”, habituales en la calle: criminales llegan los fines de semana, abren los vehículos que hay aparcados junto a la banqueta y se llevan lo que hay dentro. Pero lo de este jueves.

Los balazos que escuchó Santos iban dirigidos contra el popular periodista Ciro Gómez Leyva, uno de los más influyentes del país. A eso de las 23.00, al terminar el noticiero de televisión que conduce en la noche, Gómez Leyva tomó el camino hacia su casa. Avenida Universidad, calle Minerva, luego Hortensia.

Es un viaje rápido, sin tráfico ya a esa hora, no más de 15 minutos. Poco antes de las 23.10, según ha contado el periodista en redes y en su programa matutino de radio, tomó la calle Tecoyotitla y, antes de llegar al cruce con Olivos, al pasar una taquería, un coche le cerró el paso. Luego, empezaron a dispararle desde una moto.

“Todo indica que alguien me quiso matar”, ha dicho el locutor.

Ataques contra periodistas en México

El ataque es uno más de tantos que ha sufrido la prensa en México estos años, una de las vergüenzas nacionales. Los asesinatos de periodistas ascienden a más de una decena cada año desde hace ya varios. Las agresiones a la prensa se entienden en un contexto de violencia e inseguridad generalizadas, en un país que cuenta más de 30.000 asesinatos al año desde hace cinco.

Pero este caso es algo distinto. Hay que remontarse varios años para encontrar un ataque contra un periodista en Ciudad de México, ninguno contra uno del tamaño e influencia de Gómez Leyva.

Este viernes, el comunicador ha explicado que solo había tenido una amenaza, hace tiempo, por un reportaje sobre una cárcel de la capital. Por eso circulaba en auto blindado, propiedad de la cadena de televisión para la que trabaja. Pero después, nada, cosa que explica en parte el nerviosismo que le invadía todavía este viernes.

“No tengo amenazas, no tengo pleito con vecinos, no tengo deudas sin pagar, no he discutido con nadie, más allá de lo que discutimos en el programa y no voy a hacer conjeturas”, ha dicho.

Atentado a Ciro Gómez cerce del barrio histórico de Coyoacán

Gómez Leyva vive en un condominio al final de Tecoyotitla

El atentado ocurrió muy cerca de la casa del periodista, a no más de 500 metros. Gómez Leyva vive en un condominio al final de Tecoyotitla, una zona de clase media alta, muy cerca del barrio histórico de Coyoacán y el hermoso parque de los Viveros, donde los vecinos dicen que suele ir a correr.

El reportero ha explicado que al sentir que le disparaban se agachó. El carro que había delante de él, compinchado con los atacantes, no le dejaba pasar. Los tiros llegaron primero del lado izquierdo, por la ventana del conductor. Gómez Leyva dice que alcanzó a ver a dos hombres en la moto, uno disparando.

El locutor ha explicado que los sicarios siguieron tirando mientras escapaban, Tecoyotitla abajo, rumbo al camellón de Vito Alessio Robles. Gómez Leyva notó que su vehículo, que recibió al menos cuatro disparos, no funcionaba bien. Ha dicho que recordó que justo en Olivos vivía un amigo, Manlio Fabio Beltrones, dirigente histórico del PRI. El reportero llegó a la garita de seguridad de la casa, se presentó y pidió ayuda. Beltrones lo acogió.

