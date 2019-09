Critican a Enrique Peña Nieto por gastar más de 100 millones en fiestas patrias

El ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha sido fuertemente criticado tras el histórico primer Grito de Independencia del ahora mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un momento importante para la cuarta transformación.

Las redes sociales no dejaron de comparar que estas fiestas patrias fueron las más emotivas para muchos mexicanos y las más diferentes, ya que años atrás se veía lujo y derroche innecesario de dinero del pueblo.

Peña nieto fue duramente criticado en redes sociales.

Las criticas más fuertes fueron para Peña Nieto quien, según datos de la anterior Presidencia de la República, se gastó al rededor de 116 millones de pesos solo en los festejos patrios, dinero que pudo ser utilizado, según los internautas, para un mejor uso y beneficio del pueblo mexicano.

Otro tema importante para muchos este 15 de septiembre fue que no se vieron personajes de la farándula invitados en el balcón del Palacio Nacional donde el presidente recibe el Lábaro Patrio por parte de la Escolta de Bandera, un hecho que aplaudieron.

A pesar de que no fue el primer presidente en realizar este acto, el mandatario Enrique Peña Nieto cada año invitaba a decenas de personas al balcón del Palacio Nacional para vivir “de cerca” el grito de Independencia de México; aunque los invitados de honor era un tema que no afectaba a los mexicanos, el verdadero “problema”, afirman en redes, eran los costosos vestidos que utilizaban las hijas y ahora ex esposa del ex presidente de México.

En los seis años que duró el mandato de Peña y su familia invitaban al rededor de 9 mil 150 invitados especiales, desde funcionarios y sus familias, diplomáticos de otros países y amigos de sus hijos. Estas invitaciones generarían un gasto mayor a la lujosa fiesta que se realizaba en el Palacio Nacional.

A pesar de los desaires que realizaban presidentes anteriores, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó una austera fiesta patria, causando una gran alegría y orgullo para el pueblo mexicano.