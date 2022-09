Crimen de trabajadores de CFE sería una represalia

Por Judith Sánchez Reyes

Sobre el ataque del martes a dos camionetas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la que perdieron la vida 2 de los 4 trabajadores, en Yécora, Sonora, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que una de las hipótesis de la investigación apunta a que pudo ser una represalia del crimen organizado.

A pregunta expresa, explicó que de acuerdo a los indicios con los que se cuentan es que estos trabajadores reinstalaron el servicio de energía eléctrica en 2 comunidades donde la delincuencia organizada lo había suspendido.

"Fueron dos camionetas, cuatro trabajadores, dos perdieron la vida, dos se salvaron (…) Hay otra hipótesis es que en cumplimiento de su deber fue en represalia por reinstalar la energía eléctrica en 2 comunidades donde grupos criminales habían quitado el servicio”., comentó el mandatario.

El presidente señaló que otra hipótesis es que fueron confundidos

El mandatario federal dijo que otra hipótesis se basa en que el ataque, al haberse perpetrado en la madrugada, los trabajadores de CFE fueron confundidos.

López Obrador lamentó este ataque y envió condolencias a los familiares de los 2 trabajadores asesinados.

"Lamentamos mucho lo sucedido y enviamos nuestro pésame a los familiares de los trabajadores. Estamos haciendo la investigación, se está trabajando con ese propósito".

Dijo esperar a que en breve se tenga una hipótesis más definida sobre este hecho para ubicar y castigar a los responsables.

"Estamos recabando toda la información desde luego buscando las causas, hay indicios de lo que pudo haber sucedido y pronto, espero, deseo, que se tenga ya una hipótesis definida y se detengan a los responsables”, confía el presidente López Obrador.

López Obrador también envió un mensaje de apoyo y solidaridad a los trabajadores electricistas.

“Mandarles un abrazo y decirles que no están solos. Yo acabo de estar en esa región, creo que en 6meses he ido en dos ocasiones a esa región de Yécora y los límites de Chihuahua, en Sonora y me he reunido con todas las autoridades y estamos atendiendo el asunto", expresó.

Indicó que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, está pendiente del avance en las pesquisas y, en este sentido, solicitó a la población a brindar información para saber más sobre este hecho reprobable.

