Creyentes de la Santa Muerte visitan su altar en Tepito; ignoran Fase 3 de pandemia

Creyentes de "La Niña Blanca", como también es conocida la Santa Muerte, visitaron su altar en Tepito, sin importarles la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

Como cada primero de mes, los fieles de la Santa Muerte en la Ciudad de México (CDMX), acudieron a la calle Alfarería en el "barrio bravo" de Tepito, donde está su altar, pese a que la capital es una de las entidades con más contagios del virus en el país.

Las personas que se dieron cita en dicho lugar, incluso se dieron el "lujo" de llevar mariachi a la "Niña". Aunque hubo algunos fieles que tomaron sus "precauciones" y usaron cubrebocas".

Cabe señalar que en la Ciudad de México se han conformado hasta este sábado, 2 de mayo, 5 mil 548 contagios acumulados de COVID-19, de los cuales se mantienen activos mil 692; y 418 fallecidos a causa del virus.

Veneración a la Santa Muerte cada mes en Tepito

Enriqueta, la dueña del altar de la Santa Muerte en el conocido popularmente como el “barrio bravo” de Tepito, el mes pasado contó para Efe que la figura popular los que la veneran y le piden, son tres veces menos de los habituales por la pandemia del COVID-19.

“Espero en Dios que vengan a pedirle que no se enfermen, que a sus hijos y a sus nietos no llegue la enfermedad. Si llegase a existir, que no nos llegue. Que nos cuide la Santa Muerte”, dijo en aquel momento.

Por cada fiel que pasa portando una figura, un colgante, o cualquier cosa de la Santa Muerte, otro se le acerca y rocía el objeto con tequila o algún licor que tenga a mano, o con humo de puro o de un cigarrillo verde (marihuana). No se intercambian las palabras; simplemente ocurre como un acto de unión natural.