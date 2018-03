Crecimiento económico en México pese a sismos

Terremotos que azotaron a México este mes no tendrán un impacto en la trayectoria macroeconómica del país

Los dos poderosos terremotos que azotaron a México este mes no tendrán un impacto en la trayectoria macroeconómica del país, dijo este viernes el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Dos sismos sacudieron a México el 7 y el 19 de septiembre dejando más de 400 muertos y daños por unos 2,000 millones de dólares, según cifras oficiales preliminares. “Consideramos que los eventos de septiembre no tendrán impacto ni en el crecimiento ni en la inflación y, por lo tanto, tampoco lo tendrá en la trayectoria de consolidación fiscal al que el gobierno se ha venido comprometiendo”, dijo Meade en conferencia de prensa. El gobierno mexicano estima para este año un crecimiento económico del 2.0-2.6% y para 2018 de un 2.0-3.0%. También prevé que la inflación, que ha tocado máximos de más de una década, se vaya desacelerando a la meta del 3.0% del banco central hacia finales del próximo año. “No pensamos que esto vaya a afectar las metas ni de 2017, ni de 2018”, recalcó. El secretario dijo que el gasto en la reconstrucción de las zonas golpeadas por los sismos requerirá recursos adicionales en el presupuesto del gobierno del año próximo. Meade precisó que para atender la emergencia ya se realizó un primer desembolso de cerca de 2,000 millones de pesos de gasto del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y se aprobó otro de 4,500 millones de pesos para iniciar el proceso de reconstrucción. Para las labores de reconstrucción definitiva el gobierno deberá hacer uso de recursos del fideicomiso del fondo de este año, de 2018 y hasta más allá, dependiendo de los costos definitivos que resulten del impacto de los sismos. Tras reiterar que las estimaciones oficiales de los daños que hay hasta ahora son preliminares, Meade dijo que el sector asegurador también tiene amplia suficiencia para hacerle frente a los riesgos que estaban cubiertos. “Las estimaciones todavía son muy gruesas. Pensamos que dentro de 15 días, conforme al sector asegurador se refiere, tendremos más información que nos permitirá identificar mejor cuál habría sido el impacto patrimonial de la suma de contingencias que hemos enfrentado”, agregó. El secretario de Hacienda aseguró que México no tiene necesidad de ir al mercado de deuda para atender los impactos de los sismos, aunque sí aprovecharía cualquier oportunidad que implique mejorar su perfil de endeudamiento.