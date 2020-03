Crearán Fiscalía contra la violencia de género en Baja California Sur

Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, anunció la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra las Mujeres, relacionados con su integridad y de tipo patrimonial, con el fin de combatir la violencia de género y que contará con oficinas en La Paz y en las Subprocuradurías Regionales del estado.

Con esta acción, el Gobierno de Baja California busca hacer más accesible la atención, la justicia más expedita y la confianza de que las mujeres serán atendidas cuando sean víctimas de este tipo de delitos.

Así lo dio a conocer el gobernador de la entidad durante la Feria de Servicios para las Mujeres que se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, y en la que se ofrecieron plazas de trabajo y servicios de salud, entrega de lentes para vista cansada, actividades deportivas, asesoría jurídica y penal, talleres de prevención de la violencia, pláticas sobre derechos de los niñas, niños y adolescentes, becas, créditos para emprendedoras, asesoría empresarial y talleres y clínicas de negocios.

Gobierno de BCS apoya el paro nacional de mujeres

Mendoza Davis realizó un recorrido por los stands de la Feria, en compañía de su esposa y presidenta honoraria del DIF estatal, Gabriela Velázquez de Mendoza, y secretarios de su gabinete. Al terminar el evento, el mandatario aseguró que no se le descontará el día a las mujeres que hayan decidido no ir a trabajar y sumarse al paro nacional de mujeres “Un Día Sin Nosotras”, aunque aclaró que en el gobierno de Baja California Sur no se suspenderían labores.

También destacó lo importante que es este movimiento nacional y consideró que es muy importante que las mujeres puedan alzar la voz sobre los temas que les preocupan, como la violencia de género, lo que ha logrado este movimiento.

Para concluir, el gobernador reiteró que su administración actúa con toda la fuerza para que no sucedan feminicidios en Baja California Sur, explicando que en la entidad solo existen dos casos registrados, por lo que siguen trabajando para erradicarlos.

