Covid-19 podría convertirse en enfermedad estacional, advierte López-Gatell La nueva cepa de coronavirus podría convertirse en una enfermedad estacional en el país, tal como lo es la influenza, advirtió el subsecretario de salud federal, Hugo López Gatel, durante la conferencia de prensa para informar sobre la situación del COVID-19 en México. No obstante, el funcionario de salud federal señaló que esa información todavía es imprecisa, debido a la poca información que existe sobre el virus, aunque dijo es muy probable, pues "una enfermedad que se transmite por vía respiratoria tiene variaciones en el nivel de infección", detalló. “No sabemos si Covid-19 va entrar en una fase estacional, una condición que, a lo largo de una año, encontramos variaciones en la mayoría de las infecciones respiratorias y son estacionales", dijo el funcionario.

Explicó que estas enfermedades suelen aumentar "en otoño-invierno y en primavera-verano disminuyen su frecuencia y así se ha comportado la influenza por milenios y posiblemente SARS CoV-2, el virus que causa Covid-19, puede empezar a tener fluctuaciones estacionales y convertirse en una influenza más”, detalló.

COVID-19 es enfermedad endémica

Según los pronósticos de López-Gatell, la Covid-19 se ha colocado como una enfermedad endémica, lo cual significa "que una condición de salud que permanece por un periodo largo, a diferencia de una epidémica, que es cuando surge en un momento en el tiempo y es distinguible como un fenómeno fuera de lo habitual”.

“No todo el mundo necesita ser inmune, hay un porcentaje que es suficiente para que no haya un encuentro entre personas no inmunes, para que no se perpetúe la infección… se necesitaría entre 65 por ciento y 75 por ciento de las personas inmunes en cada espacio nacional, subnacional y regional para que se inhiba la transmisión”, abundó.

Según las declaraciones de Gatell en la conferencia del coronavirus, otro de los escenarios acerca de la inmunidad es a través de la vacuna.

“Por una acción externa a la vacuna, es una medida de protección específica, que justamente resultaría sólo si la vacuna resulta ser eficaz y se puede poner en unas condiciones eficientes para que se afectiva, que es cuando la inmunidad provocada por la vacuna es de duración suficiente”, explicó a los periodistas.