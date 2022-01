Covid-19 afecta a aerolíneas y provoca largas filas en AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se ha visto afectado nuevamente por el Covid-19, debido a que el aumento de contagios disminuyó el personal de varias aerolíneas, lo que ocasionado largas filas de usuarios y la cancelación de vuelos en la Terminal 2.

En un recorrido realizado por MILENIO, se detectó que más de 350 personas están a la espera de poder documentar su equipaje y aseguran que hasta el momento no han recibido ninguna información.

“Llevo más de media hora formado, hasta el momento no he preguntado, lo que sé y otras usuarias me han dicho que es por la falta de personal y que incluso ayer cancelaron algunos vuelos”, explicó Carlos, quien viajará a EU según informa el portal Milenio.

El AICM mantiene los protocolos sanitarios

Aunque constantemente, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) asignado al aeropuerto capitalino solicita a los usuarios mantengan sana distancia, pero debido a la gran afluencia es imposible.

El secretario de prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), José Suárez, informó que al corte de anoche, se han reportado 71 pilotos positivos a covid-19, por lo que se han cancelado 22 vuelos del grupo Aeromar, de Aeroméxico.

Sin embargo, el encargado de prensa de ASPA explicó que la falta de personal no termina ahí, pues para evitar contagios también se aísla al personal y tripulantes con quienes tuvieron contacto.

¿Cuántos vuelos fueron cancelados?

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

"Al corte de anoche, 71 pilotos con 22 vuelos cancelados en el caso del grupo Aeromar, pero por cada piloto que resulta positivo se hace un efecto dominó porque se aísla a todos los tripulantes que tuvieron contacto con él", dijo en entrevista con MILENIO Televisión.

Cabe recordar que, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se volvió tendencia el pasado 26 de diciembre, debido al caos y las horas de espera que han sufrido los pasajeros en estas festividades decembrinas.

