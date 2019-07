Correctas las cifras económicas que AMLO dio el 1 de julio

El Presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre números y cifras respecto a la economía de México, entre ellas que no se ha aumentado los impuestos en términos reales y no se han creado impuestos nuevos, cosa que es cierta, aunque algunos cobros crecieron a principio de año no han crecido en términos reales.

Volvió a tener la razón las cifras de AMLO son correctas.

Con información de El Financiero, se pudo saber que tampoco ha crecido ni crecerá la deuda pública, esto porque de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al cierre del primer trimestre de 2019, el SHRFSP (Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público) ascendía a 10 billones 523 mil 806 millones de pesos, equivalentes al 42.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Otro de los puntos que tocó, AMLO, en su informe del 1 de julio fue que “en todo el país no ha habido aumentos en términos reales de las gasolinas, el gas y la electricidad”, efectivamente la gasolina la ‘verde’ ha subido menos que la inflación anual a mayo, con excepción de Mérida, donde ha subido 4.8%, según datos de PETROIntelligence.

Y el gas solo aumentó en Jalisco un 1.9 por ciento en el último estado y en el caso de la luz: según los datos de la Comisión Federal de Electricidad, hubo un aumento de 2.5 por ciento.

AMLO dijo que “Tenemos finanzas públicas sanas. La recaudación de impuestos aumentó en 4.5 por ciento en comparación con el año anterior” y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que al cierre de mayo de este año la recaudación total de impuestos ascendió a 1.4 billones de pesos, 4.7 por ciento más que lo obtenido en el mismo periodo de 2018.

Por su parte la Inversión Extranjera Directa durante el primer trimestre captó más de 10 mil millones de dólares, es decir 7 por ciento más de lo que llegó en el primer trimestre del año pasado y fue confirmado por la Secretaría de Economía.

Al hablar del robo de combustibles este se redujo en 94% y con eso nos vamos a ahorrar 50 mil millones de pesos. Se resolvió el problema de abasto de gasolinas, y como ya dijimos prácticamente se acabó con el famoso huachicol.

La Comisión Nacional de Seguridad, en noviembre pasado se perdían 81 mil barriles diarios de gasolinas debido al huachicoleo. Al 29 de junio pasado, último dato disponible, el robo de combustible fue de 3 mil barriles diarios. Es decir, se ha disminuido en 96.2 por ciento.