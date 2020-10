Coronavirus en México martes 20 de octubre: Se aproximan las 87,000 muertes

Coronavirus en México martes 20 de octubre | Especial

En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud federal contabilizó 5,788 nuevos casos de coronavirus, además de otras 555 defunciones, lo que eleva el total en México a 860,714 casos acumulados de la enfermedad, de los cuales 86,893 son muertos por Covid-19.

Durante la conferencia del coronavirus, la cual estuvo presidida por el sub secretario de Salud en México, Hugo López-Gatell, las autoridades sanitarias dieron un informe sobre el avance de la estrategia contra el coronavirus en el país, al tiempo que advirtieron de un rebrote que está sucediendo.

Actualización de Covid-19 en México

De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta este martes 20 de octubre, las autoridades han estudiado a 2 millones 207 mil 837 personas, de las cuales 1 millón 32 mil 997 han dado negativo, mientras que otras 627,584 han logrado recuperarse de la enfermedad.

México ocupa el décimo lugar entre los países con más casos acumulados confirmados de coronavirus.

El funcionario señaló que de los 860,714 casos acumulados de coronavirus, todavía 43,226 permanecen activos, es decir, presentaron los síntomas de Covid-19 en los últimos 14 días, por lo que se mantienen en resguardo domiciliario o bajo observación médica de alguna clínica del país.

Ocupación hospitalaria en México

En torno a la ocupación hospitalaria en México, Hugo López-Gatell informó que en cuanto a las camas de hospitalización general, 8,216 se mantienen ocupadas, de las 28 mil 129 que se encuentran disponibles, lo que representa un porcentaje de ocupación del 31 por ciento.

Los estados con mayor número de camas ocupadas de hospitalización general son:

Chihuahua (62%) Nuevo León (59%) Durango (54%) Nayarit (50%) Ciudad de México (45%)

Sobre las camas de hospitalización con ventiladores o respiradores artificiales para enfermos graves de Covid-19, se conoció que 2,579 se mantienen ocupadas, de las 10 mil 469 que se encuentran disponibles, lo que representa un porcentaje de ocupación del 26 por ciento.

Los estados con mayor número de camas ocupadas con ventiladores o respiradores artificiales son:

Chihuahua (62%) Aguascalientes y Colima (47%) Nuevo León (47%) Ciudad de México (41%) Durango (40%)

Hugo López-Gatell explicó, durante la conferencia de prensa vespertina para informar sobre la situación de Covid-19, que el rebrote de la enfermedad está sucediendo, pero eso no quiere decir que no se pueda evitar, por lo que llamó a los gobiernos estatales a no bajar la guardia ante la epidemia que aún no termina.