Coronavirus en México hoy viernes 29 de enero: Suman 156 mil 579 defunciones.

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud dado a conocer este 29 de enero, México suma 156 mil 579 muertes por COVID-19, mil 434 más que ayer, y registra un millón 841 mil 893 contagios acumulados de SARS-CoV-2 luego de agregarse 16 mil 374 nuevos casos al corte de hoy.

Trascendió que, en el nuevo semáforo epidemiológico de coronavirus, que aplicará del 1 al 14 de febrero, Campeche pasó de verde a amarillo, donde comparte lugar con Chiapas, mientras que 13 estados se mantienen en rojo y 17 en color naranja.

De los estados en naranja, 10 corren mayor riesgo de transitar a rojo: Baja California, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Sonora, Coahuila, Veracruz, Tlaxcala y Tabasco.

Actualización de COVID-19 en México

Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell informó que, hasta el momento, 662 mil 217 personas han sido vacunadas contra el COVID-19 en México, de las cuales 31 mil 397 ya recibieron la segunda dosis de Pfizer.

En ese tenor, el funcionario público indicó que en 29 entidades la aplicación de la vacuna reporta un avance del 95%, mientras que en Campeche, donde inició la vacunación al personal de salud que combate el COVID-19 en primera línea, se han administrado 16 mil 734 dosis.

Desde su confinamiento en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reapareció a través de un video, afirmando que se encuentra bien, aunque debe permanecer aislado porque todavía tiene coronavirus; agregó que los expertos en salud le informaron que ya está pasando por la etapa crítica.

“Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos”, dijo AMLO tras los rumores de haber sufrido un supuesto derrame cerebral. “Estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo”, informó. Agregando que su situación de salud no le impide que se encuentre “muy al pendiente” de la pandemia en México.

