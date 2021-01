Coronavirus en México hoy lunes 25 de enero: Suman 150 mil 273 defunciones.

En el reporte dado a conocer por José Luis Alomía, director de Epidemiología, México suma 150 mil 273 muertes por coronavirus SARS-CoV-2 y registra un millón 771 mil 749 casos confirmados acumulados de COVID-19 al corte de hoy, 25 de enero de 2021.

Ocupación Hospitalaria en México

Respecto a la ocupación de camas, de 34 mil 846 camas, hay 13 mil 975 disponibles y 20 mil 871 están ocupadas. En tanto, los estados con mayor ocupación hospitalaria para camas de atención general son la Ciudad de México, Guanajuato y el Estado de México.

Mientras que, las camas con ventilador reportan una ocupación de 5 mil 504, dejando 4 mil 872 disponibles. Siendo la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León, los estados que encabezan la lista de mayor ocupación de estas camas.

Actualización de COVID-19 en México

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que al corte de este lunes 25 de enero, 8 mil 279 personas fueron vacunadas contra COVID-19, con lo que suma un total de 642 mil 105 mexicanos inmunizados con el biológico de Pfizer, de esta última cifra 613 mil 390 han sido primeras dosis y 28 mil 715 fueron segundas dosis.

Es preciso destacar que, Hugo López-Gatell se encuentra aislado por ser un caso de contacto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien el día de ayer comunicó que resultó positivo a COVID-19, dijo que está bien, “oliendo y comiendo bien, no tengo síntomas”, aseveró.

También, el subsecretario de Salud informó que el presidente López Obrador también es un “ser humano y tiene todo el derecho a la privacidad por lo que no se revelarán sus datos clínicos, luego de haber dado positivo a COVID-19; no obstante, señaló que su estado de salud no ha cambiado, presenta síntomas leves y está siendo atenido por un equipo de salud.

