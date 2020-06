Coronavirus en México hoy domingo 28 de junio: contagios y decesos

Para este domingo, la Secretaría de Salud informó que hasta el último corte del 28 de junio, un total de 216 mil 852 han dado positivo al nuevo coronavirus SARS-CoV2, causante del Covid-19, de los cuales 25 mil 558 se encuentran activos, es decir que puede contagiar a otras personas. Mientras que 564 mil 143 se mantienen en estudio como sospechosos.

A cuatro meses del primer caso de Covid-19 en el país, México contabiliza un total de 26 mi 648 muertos, mientras que 2 mil 4 se mantiene como sospechosos.

La Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Puebla, Guerrero y Chihuahua sin las entidades que mayor incidencia de muertes por coronavirus registra.

En su mayoría, los pacientes registraban hipertensión, diabetes y obesidad son las tres comodidades por Covid-19. Otros de los riesgos son el tabaquismo, insuficiencia renal, asma y VIH.

Al 28 de junio de 2020 hay 216,852 casos confirmados, 25,558 confirmados activos y 64,143 sospechosos por #COVID19. Se han registrado 275,203 negativos, 26,648 defunciones confirmadas, 2,004 defunciones sospechosas y fueron estudiadas 556,198 personas. 1/3 pic.twitter.com/qtuH7bnUtJ — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) June 29, 2020

Respecto a la ocupación de camas de hospitalización a nivel nacional, 57% de camas de hospitalización general están disponibles y 43% ocupadas. En camas con ventiladores, 61% están disponibles y 39% ocupadas.

El Subsecretario de Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell indicó que el regreso a la nueva normalidad, no es regresar a lo de siempre como “no podemos estar en demasiada cercanía física entre nosotros. Es el principal riesgo de contagio. Debemos mantenernos a dos metros. Sobre todo la cara”.

Asimismo, el funcionario añadió que cuando no sea indispensable, no salir. En caso de hacerlo se debe mantener la sana distancia, el lavado de manos y el uso de cubrebocas el cual dijo, no es una barrera efectiva para las personas que trasmiten para que las personas infectadas no transmiten el virus.

A nivel nacional, 57% de camas de hospitalización general están disponibles y 43% ocupadas. En camas con ventiladores, 61% están disponibles y 39% ocupadas. 3/3 pic.twitter.com/h4SNpsIR7e — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) June 29, 2020

Influenza y coronavirus en México

López-Gatell detalló durante su conferencia vespertina que durante la temporada de influenza que inicia el próximo mes de octubre y finaliza hasta marzo se espera un nuevo brote de Covid-19. Datos de la Secretaría de Salud indican que hasta el último reporte del 2018 un total de 28 mil personas perdieron la vida por influenza neumonía.

Semáforo en naranja para 18 estados

Semáforo de coronavirus

A partir del lunes 29 de junio, un total de 18 entidades del país podrán reanudar actividades no esenciales marcados en el color naranja del semáforo epidemiológico establecido por el Gobierno Federal.

Los estados en naranja son: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Ciudad de México.