Coronavirus con sabor a influenza AH1N1 en México

La llegada del coronavirus a México está acompañado de amargos recuerdos de la influenza AH1N1 que azotó a nuestro país hace una década provocando la muerte de 8 mil personas en la República mexicana de las 19 mil 337 que se registraron que todo el mundo en 2009.

Los mexicanos sienten que el gobierno debe tomar medidas sanitarias más drásticas en los aeropuertos y en los lugares públicos del país, pues ya se creó el pánico y el caos entre los ciudadanos tras confirmarse los primeros cinco casos de coronavirus en el país; dos en CDMX, uno en Sinaloa, Coahuila y en Chiapas.

Según el testimonio de una persona que se encuentra en en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), en donde está hospitalizado el hombre de 35 años conocido como el primer caso confirmado de COVID-19 en México, el personal médico no está acatando las medidas sanitarias.

“Ahorita el paciente que tienen aquí lo tienen aislado, pero entras ahí adentro y no usan cobrebocas los doctores ni las enfermeras. No me da tranquilidad”.