Coronavirus Veracruz: Alcalde de Playa Vicente da positivo a Covid-19

Gabriel Antonio Álvarez López, presidente municipal de Playa Vicente, Veracruz, dio positivo a la prueba de coronavirus, según dio a conocer el mismo munícipe, a través de un videoclip publicado en su cuenta oficial de facebook.

Durante la grabación, el alcalde de Playa Vicente también pidió a la población cuidarse para evitar la propagación del nuevo coronavirus, así como la difusión de noticias falsas y, añadió, que su caso no estaba contabilizado en la plataforma de salud porque acababa de recibir los resultados.

“Espero contar con su colaboración para tomar las medidas necesarias y evitar la propagación del virus. Lamentablemente salimos positivos y con ayuda de Dios vamos a seguir en recuperación", dijo Álvarez López.

"Por favor no hagamos caso a especulaciones, no estamos ocultando información, pero antes de salir a dar un mensaje nos ponemos a consultar a Secretaria de Salud para no falsear en datos, y mucho menos salir a dar diagnósticos que pueden atraer problemas en la ciudadanía”, añadió.

Veracruz es una de las entidades más afectadas por la pandemia de coronavirus en México.

De acuerdo con el funcionario, la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus, dejará a los ciudadanos un aprendizaje y añadió su caso no es el primero en registrarse dentro de los empleados del municipio o funcionarios del ayuntamiento.

“No soy el primer caso sospechoso que llegó a casa municipal, como también estoy totalmente seguro de que quién fue el primer caso jamás tuvo la intención de afectarnos a los demás”, manifestó el presidente municipal.

Casos de coronavirus en Veracruz

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, el número de casos confirmados de coronavirus en el estado de Veracruz es de 2.815 personas infectadas, de las cuales 358 han muerto a causa de la enfermedad.

En días pasados arribaron a Veracruz médicos cubanos para ayudar a las autoridades de salud a hacer frente a la pandemia, pues la entidad es una de las más afectadas en el país, según han remarcado los funcionarios estatales.