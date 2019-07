Contundente respuesta de AMLO por protestas en Chiapas; asegura que NO es tonto

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), decidió responder a las personas que han protagonizado diversas protestas en Chiapas por la falta de medicinas y becas; el tabasqueño, aseguró que no es tonto, pero si colmilludo.

Al iniciar su gira por el sureste de México, emitió un discurso a los pobladores de Bochil, quienes ahí mismo, protestaron por la falta de medicamentos y por la falta de becas para niños que estudian nivel básico.

El tabasqueño respondió: “tampoco crean que soy tonto, ya soy colmilludo. Ya lo sé, ya les dije que no me estoy chupando el dedo”.

Tras estas palabras de AMLO, las protestas de los presentes se detuvieron, pero reconoció que la ausencia de recursos está mal, además de que los maestros que trabajan sólo cuatro días a la semana, no son democráticos, “sino irresponsables”.

“Si hay ausentismos que está mal, no debe haber ausentismo, nada de semana de martes a jueves. Si es democrático se tiene que ser honesto, nada de decir ‘soy del movimiento democrático magisterial pero no voy a dar clases’, tu no eres democrático, eres un irresponsable”.

Por otra parte, también habló de la situación migratoria y aseguró que representa una amenaza no bajar el flujo migratorio, pues de ese modo, el gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, procederá a imponer aranceles a los productos procedentes de México.

Aseguró que hay una amenaza sino cumplen con bajar el flujo: “el flujo migratorio, la mayoría no son mexicanos, pero la amenaza es sobre México y que no baja el flujo migratorio habrá impuestos a las mercancías”.

López Obrador, aseguró que intentan hacerle ver al gobierno de Trump, que una manera de disminuir el flujo, es dando empleos en los pueblos.