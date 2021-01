Continúa la ‘voracidad’ de empresas de oxígeno

Pequeños empresarios de la Ciudad de México (CDMX), denunciaron públicamente el acaparamiento del oxígeno medicinal una vez que han preferido restringir el abasto a los distribuidores particulares.

Esta situación según la denuncia, obliga a los clientes a que se vean obligados a acudir únicamente a sus sucursales, aunque ello implique dejar a muchas personas sin el implemento que necesitan para resistir o curarse del COVID-19.

De acuerdo con uno de los empresarios que se dedica a la venta de oxígeno en la Ciudad de México y quién pidió el anonimato, dijo que aunque muchas tiendas abastecedoras de gas tienen incluso mayor capacidad de satisfacer la demanda que las plantas generadoras, el afán de lucro ha llevado a éstas a “cerrar la llave” de la distribución y a aumentar precios.

Ante la falta de oxígeno medicinal miles de personas buscan donde rellenar sus tanques

Denuncian aumento de precios en venta de oxígeno medicinal en CDMX

Bajo condición de anonimato, por temor a sufrir represalias comerciales, el dueño de una tienda particular de venta de gas medicinal ubicada en el oriente de la Ciudad de México señaló que Grupo Infra está incurriendo en prácticas abusivas con los pequeños negocios que distribuyen sus productos, aprovechando la alta demanda que existe de ellos debido a la pandemia.

“Infra no está dando el ancho, y aunque tiene una red de distribuidores con mejor capacidad de llenado (de tanques) y atención a clientes, que está vendiendo bastante más que ellos, nos están limitando el oxígeno”, dijo.

Al indagar sobre las razones de ello, “me dijeron que no se podía (abastecer) porque era ‘orden de arriba’. A ningún distribuidor lo surtieron, dejaron todo para entregar a sus propias sucursales, que no tienen la misma capacidad que nosotros: ellos llenan dos cilindros portátiles cada media hora y nosotros 20”.

De acuerdo con la fuente consultada, aunque Infra asegura que no ha subido sus precios, “eso no es cierto. Nos dijo que si teníamos ventas de al menos 3 mil metros cúbicos, sólo nos subirían 40 por ciento, y si no, sería 60 por ciento”.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, por tal razón, muchos distribuidores particulares han tenido que asumir una parte del alza y trasladarla a los clientes.

Con información de la Jornada

