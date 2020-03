Conteo bajo de coronavirus en México genera dudas sobre pruebas

coronavirus mexico amlo indices

Un artículo de Bloomberg expone que la baja cifra de casos confirmados de coronavirus en México está generando preocupación sobre la idoneidad de las pruebas en el país y si el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hace lo suficientes para prepararse para una epidemia.

Hasta el martes, se habían confirmado ocho casos de COVID-19, desde que se informó el primero el 28 de febrero.

"Estoy preocupado por la falta de pruebas de diagnostico", dijo Francisco Moreno, especialista en enfermedades infecciosas y jefe de Medicina Interna del Hospital ABC en la Ciudad de México.

"Si México tiene casos no detectados circulando, la propagación de la enfermedad será brutal", agregó.

El artículo señala que México no implementa esfuerzos de contención: los aeropuertos no están revisando a los viajeros de pases con un gran número de casos, y no se habían cancelado eventos masivos hasta las últimas 48 horas.

AMLO indica que México está preparado

Aunque muchos de estos pobres esfuerzos han sido evidenciados, el presidente Andrés Manuel afirma que el país está preparado para atender cualquier situación de esta naturaleza.

Especialistas trabajan en prevenir escenarios; llamamos a no adelantarnos y actuar adecuadamente. Conferencia matutina. https://t.co/333jImU4HL — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 12, 2020

"Tenemos los mejores expertos en la materia", dijo el mandatario en conferencia de prensa este miércoles.

