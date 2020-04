Contagiados de COVID-19 que llegan a Nayarit "no tienen madre": gobernador

coronavirus nayarit

Antonio Echevarría García, gobernador de Nayarit, indicó que ha recibido información de que a Bahía de Banderas está llegando gente de Jalisco contagiada de coronavirus COVID-19.

"Pero sí estoy molesto porque tengo el dato de que están llegando personas de nuestro estado vecino de Jalisco, personas que tienen positivo el COVID-19, ellos vienen a encerrarse acá", dijo.

Ante esto, pidió a la población de dicha región no atender a vacacionistas que están llegando a casa o departamentos.

"No lo estoy inventando, una autoridad del estado vecino me llamó muy preocupado, muy responsable, me dijo: ‘Toño, son chingaderas que esta gente irresponsable vaya para allá a llevarte este bicho’”, dijo.

Comentó que se ha tomado la desición de cerrar todas las casas club y piscinas colectivas.

No vamos a permitir que vengan a que nos contagien a nuestra gente, por eso repito, vamos a cerrar las casas club, las piscinas colectivas y también toda la atención a su presencia”.

Igual mencionó que ya giró instrucciones a Protección Civil y a la Secretaría de Seguridad Pública para que hagan rondines para que ninguna alberca esté abierta.

"Son bienvenidos siempre, están en todo derecho, pero así como los nayaritas somos responsables y nos hemos fajado en estos ya casi 15 días, les pido que hagan lo propio, enciérrense en su casita allá en Guadalajara", mencionó.

Saben la ubicación de contagiados por COVID-19

Señaló que sabe dónde están instaladas las personas con COVID-19, por lo que dijo: "Pero la policía hará lo propio, hará lo conveniente porque mi responsabilidad es con los nayaritas y voy a cuidar la salud de los nayaritas”.

Añadió que las personas del estado vecino siempre serán bienvenidas, pero ahorita se requiere proteger a la población.

"Dicen que vienen a encerrarse, que se queden allá donde están, cuando estén limpiecitos que se vengan aquí y hagan las pachangas que quieran, pero ahorita queremos protegernos a toda la gente de Bahía de Banderas".