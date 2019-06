Consulta para ENJUICIAR a ex presidentes si el pueblo lo demanda: AMLO

Consulta para ENJUICIAR a ex presidente si el pueblo lo demanda: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ratificó su posición de no anclarse en el pasado, ver hacia adelante y no investigar a los ex mandatarios de México acusados de corrupción.

En su conferencia mañanera en el Palacio Nacional, AMLO expuso que justicia era prevenir delitos y que el compromiso era actuar hacia delante con honestidad; Andrés Manuel López Obrador dijo que el no permitir la corrupción y reiteró que se mantendrá esa postura.

“Debemos dedicar todo nuestro tiempo, todos nuestros esfuerzos a que cambie el país, a que haya una verdadera transformación y es mas importante que apostar a lo espectacular, y sería hasta más fácil y más popular, actuar así, pero sentimos es sentar las bases para que nunca más se repitan actos de corrupción”, afirmó el presidente en la conferencia mañanera.

Queremos la integración de las relaciones comerciales, de nuestros pueblos y nuestra América. Conferencia de prensa. https://t.co/jk8qRdSMA3 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 20 de junio de 2019

Además, AMLO presidente añadió se esta ajustando el marco legal y ahora ya se puede juzgar a ex presidentes de México; el político tabasqueño de 65 años de edad declaró que si es necesario se hace consulta para enjuiciar a los funcionarios corruptos y solo que sea mucha la exigencia de la gente.

“Que me juzguen a mí. Nosotros hacemos el compromiso de cero corrupción y cero impunidad. Pero, en función del interés nacional, de lo que le conviene a México, no creo que sea lo mejor la persecución o apostar al castigo de los responsables del fracaso del modelo neoliberal. Porque no sólo son los ex presidentes; imagínense: cuántos expertos, ahora que están de moda, apoyaron el modelo neoliberal y hasta ahora no he escuchado de esos defensores una manifestación de disculpa”, declaró AMLO en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.