Consulta de la muerte, IMSS arriesga la vida de octogenaria por fractura de pelvis

Se siguen registrando casos de negligencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues cientos de personas denuncian la mala atención y la poca importancia que demuestra el personal para ayudar a la spersonas que llegan prácticamente muriendo.

La sala de emergencia no parece serlo, pues la atención es sumamente deficiente, además de que se han registrado casos en donde los médicos, son denigrantes con los pacientes.

Además, los pacientes denuncian la poca disposición de las enfermeras y recepcionistas para brindar “atención”; entre otras cosas, aseguran que las han visto platicar, tomar café o jugar en las computadoras mientras hay largas filas de personas esperando a ser atendidas.

Recientemente se registró el caso de una señora que se identificó como Vicky Alonso, quien llevó a su madre, la señora Tomasa H, de 86 años de edad, quien presentaba fractura de pelvis y cuando llegó a la clínica del IMSS de Martínez de la Torre, no la atendieron debidamente.

Según declaró la misma Vicky Alonso, al llegar al IMSS, “sólo el doctor de urgencia cuando se desocupó fue quien atendió a mi madre, me indicó que tenía posible fractura de pelvis y necesitaba radiografías de cabeza, tórax y pelvis”, añade que todo se complicó cuando le informaron que el encargado de Rayos X estaba de vacaciones, y para poder conseguir los estudios que su mamá necesitaba, debía tener la autorización de un directivo, "fui a buscara la subjefa de enfermeras, Guadalupe Gabriela González, para pedirle su apoyo, le solicité una ambulancia para trasladar a mi madre, a un lugar donde pudieran tomarle urgentemente las radiografías de manera particular, ya que de lo contrario, tenía que esperar hasta o sé que hora, para que lo hicieran ahí, para o cual de manera fría, arrogante y prepotente, me dijo que ella no podía hacerlo, que estaba fuera de sus posibilidades, le dije que ella era subjefa de confianza y claro que tiene la autoridad para autorizarla” la mujer asegura que de manera grosera le repitió que no.

“puso en riesgo la salud de mi madre” indicó Vicky.

Lamentablemente los casos de negligencia y mala atención médica se siguen registrando en el IMSS.

