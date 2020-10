Construcción de nuevo aeropuerto en Tulum iniciará en 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir de 2021 se iniciará la construcción de un nuevo aeropuerto en Tulum, Quintana Roo, cuya obra será encargada al Ejército, y se pretende inaugurar en el 2023, conjuntamente con el Tren Maya.

Sobre el tema, dio a conocer Indicó que ya se cuentan con dos terrenos propiedad de las secretarías de Marina y de Comunicaciones y Transportes (SCT) que en conjunto suman mil 500 hectáreas. Se construirá de la misma manera como avanza la obra en el nuevo aeropuerto Felipe Angeles en el centro del país.

Recordó que ya había un proyecto en las pasadas administraciones que fue desestimado porque se pensaba que esta nueva terminal aérea iba a competir con el aeropuerto de Cancun y no quería que haya competencia.

Proyecto del aeropuerto de Tulum

En otro orden de ideas, dio a conocer que la próxima semana visitará Tabasco, Oaxaca y Chiapas para supervisar la presa Peñitas, porque, destacó, las inundaciones que hay en Tabasco no solo obedecen a las lluvias, sino al mal manejo de las presas. Explicó que las presas no “turbinan” para que la Comisión Federal de Electricidad no aproveche las hidroeléctricas y haga competencia con las empresas particulares.

“No turbinan, no generan energía para no hacerle competencia a las particulares, se llenan las presas de agua, cuando llueve, cuando hay tormentas, huracanes, las tienen que desaguar y sueltan el agua e inundan porque en las modificaciones que han hecho a las leyes, las hidroelectricas no están consideradas como estratégicas y no les permiten subir la energía a la linea. De lo mas absurdo, lo vamos a resolver”.

Al abundar en torno al proyecto del aeropuerto en Tulum, dijo que forma parte de un plan general que se pretende concretar hacia el 2023, porque involucra también el Tren Maya, mil 500 kilómetros de vías férreas conectadas con aeropuertos en Palenque, Campeche, Mérida, Chichen Itza, Cancún, Chetumal y ahora, nuevo, en Tulum.