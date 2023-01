Constancia de Antecedentes no Penales CDMX: ¿Cómo tramitarla en línea?

¿Necesitas solicitar tu Constancia de Antecedentes no Penales en la Ciudad de México (CDMX)? Entonces esto te interesa, ya que te decimos los requisitos para hacerlo desde la comodidad de tu casa.

Trámite en línea la Constancia de Antecedentes no Penales en CDMX

Hasta hace algunos años, las personas que requerían de este importante documento, tenían que hacer el trámite de forma presencial; sin embargo, las autoridades de la CDMX habilitaron la posibilidad de hacerlo en línea.

Si estás interesado en esta opción, a continuación, te dejamos los requisitos que necesitas tener a la mano:

Requisitos

Identificación oficial con fotografía (vigente).

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad.

Así como contar con una Cuenta Llave CDMX.

Guía para tramitar en línea la Constancia de Antecedentes no Penales

Entra a tu Cuenta Llave CDMX a través de este enlace. Da clic en el banner del trámite que necesitas. Lee la información y acepta el Manifiesto bajo protesta de decir verdad. Después, llena el formulario con la información que te solicitan. Carga tus documentos. En seguida, la plataforma enviará un código de aceptación al correo que proporcionaste.

Finalmente, después de un periodo máximo de 72 horas, recibirás un correo con la Constancia Digital de Antecedentes no Penales.

¿Tiene algún costo el trámite?

De acuerdo al portal de la CDMX, tramitar la Constancia de Antecedentes no Penales en línea no tiene ningún costo; así que, no te preocupes por salir corriendo a pagar nada.

Te puede interesar: ¿Cómo sacar mi acta de nacimiento CDMX en línea?

Vigencia

Por último, el documento que solicites tendrá una vigencia de 60 días naturales después de la expedición del mismo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!