¿Conoces la historia de El Árbol la Noche Triste?

El 30 de junio de 1520, las huestes españolas y sus aliados indígenas huyeron en la noche para escapar del tremendo asedio a que los tenían sometidos los mexicas en el palacio de Axayácatl en la ciudad de Tenochtitlan. Tanto Cortés como Bernal Díaz del Castillo relatan los acontecimientos aciagos para el bando español. Dice así el capitán Cortés en su segunda carta de relación a Carlos V, al describir la salida de la capital tenochca y llegar a Tacuba, en donde se supone que aconteció el hecho que relatamos: “Y llegado a la dicha ciudad de Tacuba, hallé toda la gente remolinada en una plaza, que no sabían dónde ir […] En este desbarato se halló por copia, que murieron ciento y cincuenta españoles y cuarenta y cinco yeguas y caballos, y más de dos mil indios que servían a los españoles…” (Cortés, s.f., pp. 241-242).

Entre un callejón, en el norte de la Ciudad de México se extiende el Árbol de la Noche Triste, uno de los vestigios de la historia que nos ha marcado como nación. Los restos de un ahuehuete que fue el testigo de las lágrimas de uno de los hombres más poderosos, uno que llegó al territorio americano para conquistar un pueblo y colonizar a las regiones indígenas que lo habitaban. Por primera vez, desesperado y acabado, Hernán Cortés lloró su derrota.

No hay la menor referencia de que hubiese llorado al pie de algún árbol, pese a los terribles estragos causados a las tropas peninsulares y sus aliados indígenas por las huestes de Cuitláhuac, recién nombrado tlatoani de Tenochtitlan. Tampoco era de esperar que se lo dijera al rey de España, pues un bizarro capitán como él no podía dar signos de flaqueza ante la adversidad. Sin embargo, Bernal Díaz del Castillo hace alguna alusión al asunto cuando llegan las vencidas tropas a la ciudad de Tacuba. Así lo menciona: “Volvamos a Pedro de Alvarado, que como Cortés y los demás capitanes le encontraron de aquella manera y vieron que no venían más soldados, se le saltaron las lágrimas de los ojos. Dijo Pedro de Alvarado que Juan Velázquez de León quedó muerto con otros muchos otros caballeros…” (Díaz del Castillo, 1943, II, p. 24).

Para arribar al mítico Árbol necesitas llegar a la estación del Metro Popotla de la línea 2, a unas cuantas cuadras dirección hacia el norte, hallarás el Parque Cañitas y sobre la misma Calzada México-Tacuba verás una Iglesia y cruzando la calle verás la Plaza de la Noche Triste.

Entre un parque, un centro cultural y una fuente enorme, un patio en el que se respira gran tranquilidad, se erige el Árbol de la Noche Triste que sentó un precedente en los tiempos de batalla. En 1980 este “monumento natural”

La salud del famoso árbol se encontraba muy resentida. Cada mes recibía una inyección para fortalecer su estructura, sujeta por un refuerzo de cemento. El tratamiento recibido por el daño había conseguido resultados.

En sus viejas ramas habían brotado hojas verdes. Se desconoce si tras el atentado el brote podrá perpetuarse. Los agresores arrancaron algunos trozos de su corteza.”

Hoy, se puede ver entre una reja que lo recubre de cualquier acto, y aunque no quedó ni la mitad de su majestuosidad, sigue en pie en sus raíces.

¿Por qué es tan importante?

El 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés entro con su ejército a la capital del imperio Azteca Tenochtitlán, recibido por el emperador Mexica Moctezuma II, Cortés decide tomar prisionero a Moctezuma y aprovecha las terribles disputas entre los Mexicas, Tlaxcaltexas y Totanacas, que éstos últimos se unieron a los españoles para dar inició a la matanza del Templo Mayor y la muerte de Moctezuma II.

Muerto Moctezuma II, la nobleza mexica y los sacerdotes eligen a Cuitláhuac como su gobernante y caudillo de guerra. Éste desplegó gran actividad para alistar tropas, busco alianzas con algunos pueblos cercanos al lago, y tratar de destruir a los invasores españoles. Sin embargo moriría pronto, víctima de la viruela.

Los combates entres españoles y mexicas duraron varios días en el palacio de Axayácatl, cuando Cortés decide huir a medianoche del 30 de junio de 1520, por uno de los puentes de canoas con dirección a Tlacopan hoy Tacuba; no contaban con que los mexicas los descubrirían e iniciaron la batalla que dejó masacrados a los europeos.

Hernán Cortés perdió la mitad de su tropa, que huía con el tesoro de Moctezuma.

Las crónicas cuentan que Cortés, derrotado y destruido, se sentó a llorar cubierto con las ramas del Árbol, durante una noche que nunca se olvidaría.

Desde 2013, el gobierno del Distrito Federal ha trabajado en proteger las ruinas del árbol y construyó una plazuela para recordar ese momento, pero la zona, una de las más solitarias de la capital, no se presta para que el lugar se convierta en un sitio histórico que le permita mayor relevancia de la que posee.