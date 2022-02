Conoce cuánto ganan en México repartidores de Uber o Didi

De acuerdo a Oxfam México, los repartidores de las empresas Uber Eats y Didi Food "no pueden ejercer plenamente sus derechos sociales", porque no son garantizados por las empresas para las que trabajan.

¿Qué es Oxfam México? Es un movimiento global que combate la desigualdad extrema y trabaja para lograr que todos los seres humanos puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de una vida digna.

En un estudio el organismo revela que los repartidores de Uber Eats y Didi Food laboran en condiciones "precarias", falta de derechos mínimos como trabajadores y una remuneración económica lejos de ser la idea.

¿Cuánto ganan en México repartidores de Uber o Didi?

Repartidores de Uber y DiDi deben tener mejores condicionales laborales dice Oxfam

Todo eso fue lo que descubrió el movimiento Oxfam México tras un estudio sobre las condiciones laborales de los repartidores de Uber Eats y Didi Food, en el que se encuestaron a mil personas que se dedican a la entrega de comida vía apps.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el informe detalla que de las cortas ganancias, los trabajadores deben absorber gastos mayores como "un seguro médico o de vida, seguro del auto o motocicleta que es su herramienta de trabajo (si aplica), impuestos y equipo de trabajo".

Además, al no tener un contrato y no generar antigüedad, los repartidores de dichas apps no cuentan con prestaciones como pensión, retiro y días de vacaciones. Es decir, subsisten de la comisión recibida por cada entrega, aunque obviamente Didi y Uber les quitan un porcentaje.

La información de Oxfam México revela que un repartidor de Uber Eats o Didi Food gana en promedio 53 pesos por hora laborada, con una media de 46.3 horas semanales dedicadas a su oficio. A ese dato habrá que restar los costos asociados a la realización del trabajo, lo que Oxfam calcula en 490 pesos a la semana. Así, la utilidad a la semana laborando seis días es de 2 mil 85 pesos a la semana, con una mediana de mil 700 pesos.

Ya si de utilidades hablamos, es decir, el dinero que le queda libre a los repartidores de las apps, los porcentajes son muy variados, con la mayoría afirmando que su ganancia mensual está entre los 6 mil y 8 mil pesos mexicanos.

El 4% gana menos de 2 mil pesos

El 12% gana entre 2 mil y 4 mil pesos

El 16% entre 4 mil y 6 mil pesos El 21% entre 6 mil y 8 mil pesos

El 15% entre 8 mil y 10 mil pesos

El 9% entre 10 mil y 12 mil pesos

El 8% entre 12 mil y 15 mil pesos

El 7% entre 15 mil y 20 mil pesos

El 6% más de 20 mil pesos

En Oxfam México abogan también por un cambio que empodere a las personas para crear un futuro seguro, justo y libre de pobreza. Para consultar el estudio titulado"Este futuro no APPlica", puedes hacer clic aquí para ser redirigido a la información graficada con mayores detalles.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.