Conoce a Santi, un niño con cáncer que libró la batalla contra el COVID-19 (VIDEO)

Luego de permanecer 11 días intubado y bajo los cuidados de terapia intensiva del Hospital Infantil de Tlaxcala, Santiago, un niño con cáncer y de tan solo 9 años de edad, logró ganarle la batalla al coronavirus, aun cuando los doctores pronosticaban lo contrario.

Si bien Santiago ha logrado vencer al coronavirus, él menor de edad todavía necesita un transplante de médula ósea para vencer a su enemigo más acérrimo: el cáncer.

En entrevista para notieros Televisa, la madre del pequeño Santi dijo que tras ser diagnosticado con el nuevo coronavirus COVID-19, los doctores le informaron que su hijo se encontraba muy grave, al tiempo que le advirtieron que tenía "muy pocas posibilidades de sobrevivir".

Santiago durante una de sus revisiones en el Hospital Infantil de Tlaxcala. Foto: Noticieros Televisa.

"Nos decían: la mortalidad es del 95 por ciento, estaba muy grave y con muy pocas posibilidades de vida, nos daban el 5 por ciento (de vida), pero él ya estaba bajo un respirador”, declaró la señora.

Santi y su lucha contra el cáncer

Debido al cáncer de leucemia que padece, Santiago ha tenido que resistir las quimioterapias pese a su corta edad, pero también ha tenido que enfrentar varias cirugías debido a tumóres en sus riñones o metástasis en el hígado.

"Me daba fiebre, no tenía fuerza ni para sentarme y era casi casi como si no tuviera huesos. También me acuerdo de que tenía un tubo metido en la boca, casi no podía dormir, tenía que buscar bien cómo acomodarme y esa noche me lo quitaron, pero no podía hablar, tenía que hacer señas y casi nadie me entendía”, relató Santiago.

Desde el 16 de junio al 2 de julio, Santi permaneció 13 días en terapia intensiva, de los cuales 11 estuvo conectado a un ventilador artificial. Durante ese periodo, el menor solo podía comunicarse con sus padres a través de una tableta electrónica que el personal médico del nosocomio le proporcionaba.

"Queríamos que continuara con su plan de trasplante que al final de cuentas eso era lo que se le iba a complicar más adelante. Realmente me siento muy contenta de que uno de nuestros pacientes más graves de la terapia intensiva salió, de que está muy bien, y que realmente es un niño que todo el mundo adora aquí en el hospital, todo mundo lo conoce y que se pudo ir a casa”, expresó la pediatra del menor.

Con información de Noticieros Televisa y Telediario Puebla