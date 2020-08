Conoce a Lady Channel, la periodista que Emilio Lozoya embarró en su denuncia | especial

Expresidentes mexicanos, senadores, diputados y hasta periodistas, han salido expuestos en la copia de la denuncia filtrada de Emilio Lozoya, ex jefe de la compañía petrolera estatal conocida como Pemex, que se ha convertido en la pieza central de la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador para exponer la corrupción que había antes de su gobierno.

Lozoya, quien fue extraditado de España el mes pasado para enfrentar un juicio por aceptar sobornos y lavado de dinero, ha buscado desviar la culpa acusando al expresidente Enrique Peña Nieto y a su exministro de Finanzas, Luis Videgaray, de ordenarle que pague sobornos con fines electorales. y comprar votos en el Congreso.

Pero también, ha involucrado a la periodista Lourdes Mendoza, apodada en redes como Lady Channel, tras las declaraciones de Emilio Lozoya que quedaron estipuladas en la denuncia filtrada a los medios de comunicación.

¿Quién es Lady Channel, la periodista que mencionó Lozoya?

De acuerdo con el documento filtrado, Emilio Lozoya declaró a la Fiscalía General de la República (FGR), que él mismo le compró una bolsa Channel a la periodista Lourdes Mendoza, periodista en diferentes medios, por órdenes de Luis Videgaray.

"Luis Videgaray Caso me instruyó a que, en cuanto recibiera el dinero en efectivo, se comprara una bolsa de mujer de la marca Chanel para regalársela a su amiga, la periodista Lourdes Mendoza", señala la denuncia filtrada.

La periodista Lourdes Mendoza fue nombrada en redes como Lady Channel. Foto: REDES.

De acuerdo con Lozoya Austin, Lourdes Mendoza formaba parte de una lista de periodistas que recibían sobornos por parte de Videgaray para escribir a favor de las reformas que se estaban gestando en el Congreso.

"En mi siguiente reunión pregunté a Luis Videgaray Caso cómo hacía para mantener una prensa favorable, me dijo: tú no sabes usar el poder, yo tengo una lista de periodistas como Lourdes Mendoza a quien es mantengo contentos con cañonazo de 50,000 a 100,000 pesos mensuales. Es la única forma de poderle ganar a Osorio Chong que me quiere desplazar", declaró Lozoya.

Lourdes Mendoza se deslinda y anuncia denuncia contra exdirector de Pemex

Tras hacerse público el documento, las reacciones en todos los involucrados no se hicieron esperar, entre ellas la de la periodista, quien a través de su cuenta de Twitter se deslindó de las afirmaciones de Lozoya, al tiempo que dijo lo demandaría por daño moral.

Te puede interesar: Ricardo Anaya presenta denuncia contra Lozoya; “La verdad está de mi lado”, dice

Esto es absolutamente falso y que me lo pruebe @EmilioLozoyaAus . Mis columnas hablan por mi, por mi hija, mi trabajo y mi dignidad. Me voy a defender hasta las últimas consecuencias y lo demandaré. pic.twitter.com/XpN608fMFd — Lourdes mendoza (@lumendoz) August 20, 2020

"Esto es absolutamente falso y que me lo pruebe Emilio Lozoya Austin. Mis columnas hablan por mi, por mi hija, mi trabajo y mi dignidad. Me voy a defender hasta las últimas consecuencias y lo demandaré", tuiteó Mendoza.