Conoce a Fer Moreno, la supuesta “sexoservidora” del senador Cabeza de Vaca

La fotografía de Fer Moreno ha dado de que hablar tras aparecer en el celular del senador Ismael García Cabeza de Vaca, sin embargo, la china de 20 años, asegura ser una niña normal y desconoce las razones por las que su foto estaba en una conversación de sexoservicio.

La estudiante universitaria de mercadotecnia comentó que se dio cuenta porque comenzaron a etiquetarla con la noticia de que el senador Cabeza de Vaca, desde su escaño, conversaba en su celular sobre sexoservicio con la foto de una mujer, que era ella.

“Primero pensé que era una broma, después me di cuenta que sí había pasado, que era verdad, y sí era yo la de la foto”, declaró en entrevista con Carlos Loret de Mola.

“Empezaron a lloverme mil mensajes insultándome, o sea, cosas feas, a mis redes sociales. Entonces me di cuenta de que sucedió”.

Fernanda publicó un video en Instagram, en el que explicó que no era escort y que desconocía cómo fue que su fotografía llegara hasta el celular del senador panista.

“Soy una chava normal de 20 años, estoy estudiando la Universidad. Tengo novio, me llevó muy bien con mi familia, tengo amigos, tengo una vida muy normal. Estoy estudiando la licenciatura en Mercadotecnia”, aclaró Fer Moreno.

Con Loret, Fer explicó el origen de esa foto, la cual se tomó cuando estaba en el coche de su madre, como mil, aclaró.

“Y simplemente me tomé una foto, tengo fotos iguales a esa con mi mamá atrás”.

Moreno descartó que vaya a cerrar su perfil de Instagram luego de lo sucedido, pero advirtió que le parece lamentable que ocurran este tipo de incidentes.

“A mí lo que más me preocupa es mi imagen, porque quedé embarrada, porque el que nada debe nada teme”, apuntó.

“Yo creo que… por una broma del senador no tengo por qué cambiar mi vida y mis redes, porque yo no hice nada malo”.

Fer mencionó que hasta ahora el senador García Cabeza de Vaca no se ha disculpado con ella y que cree que es posible que el legislador no esté enterando de quién es ella.

“Conmigo no se ha disculpado, personalmente, no se ha disculpado, directamente… pero su broma me está causando bastantes repercusiones en redes sociales”, lamentó.