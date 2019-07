Congreso de la CDMX DESMIENTE entrega a Laura Bozzo de doctorado Honoris Causa

El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) desmintió otorgar un doctorado Honoris Causa del Castor Académico Universitario a la conductora de televisión Laura Bozzo.

Luego de que Bozzo compartiera las fotografías de su reconocimiento junto a los legisladores locales de Morena, los cuales igual recibieron su doctorado Honoris Causa, los rumores no se hicieron esperar ya que en el fondo de las imágenes se ve una sala de Congreso de la Ciudad de México.

Ante la indignación de los ciudadanos, el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) se deslindó de la entrega del doctorado a la polémica conductora, afirmando que el órgano no cuenta con las atribuciones para entregar reconocimientos que no estén previstos en la Constitución o en su Ley Orgánica.

En un comunicado de prensa, el Congreso de la CDMX aseguró que solo prestó el Auditorio Benito Juárez a solicitud de una legisladora, sin conocimiento alguno de los detalles de la ceremonia de entrega de los doctorados Honoris Causa del Castor Académico Universitario.

“El Congreso no avala, por tanto, ni la entrega ni mantiene vínculo alguno con las instituciones que los conceden”, se lee en la carta.

A pesar de que el Congreso negó rotundamente tener relación con la entrega del doctorado Honoris Causa a Laura Bozzo y a dos diputados de Morena, ella publicó algo totalmente distinto.

“Emocionada, no solo por el Doctorado Honoris Causa. si no también por la medalla Benito Juárez otorgada en el congreso de la C de MX por la defensa de los Derechos de la Mujer, GRACIAS MEXICO. dedicado a las mujeres más humildes de mis comedores”, escribió en sus redes sociales.

Hasta el momento los escándalos en la política mexicana siguen saliendo a la luz: primero políticos involucrados con una secta sexual y ahora reconocimientos a polémicos personajes de la farándula.