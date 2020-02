Congreso de Puebla elige fiscal en medio de escándalo por asesinato de estudiantes

Hoy miércoles, el Congreso de Puebla tendrá la tarea de elegir a un nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, en medio del escándalo por el múltiple asesinato de tres estudiantes, uno de la BUAP y dos de la UPAEP, en esa entidad, dos de ellos de origen colombiano y que se encontraban de intercambio.

De acuerdo con los medios locales, el favorito para ocupar el cargo de fiscal general en los próximos siete años, es Gilberto Higuera Bernal, actual encargado de despacho de la dependencia el cual cuenta con la mayoría del apoyo de los diputados que integran el Congreso de Puebla.

�� A nombre del Partido Acción Nacional, el diputado @raulespinosamtz cuestionó al aspirante a la FGE, Guadalupe González Vargas, sobre las acciones que debe realizar la Fiscalía ante los hechos de violencia que se han suscitado en Puebla en los últimos días. pic.twitter.com/t0CEZh9aFH — H. Congreso de Puebla (@CongresoPue) February 26, 2020

No obstante, en la tarna también figuran Guadalupe González Vargas y Maricela Pichón Acevedo, dos mujeres que han sido reconocidas por su desempeño en el sistema de justicia penal, pero que no cuentan con el apoyo de los legisladores como si lo tiene Higuera Bernal.

Los tres candidatos deberán presentar y exponer ante el Congreso local su plan de trabajo en menos de 30 minutos para combatir feminicidios, homicidios, entre otros, para que después sea discutido por las diferentes fuerzas partidistas de la cámara baja.

El nuevo titular de la FGE ocupará el cargo hasta 2027.

Luego de la mencionada presentación, el Pleno enviará a receso la sesión ordinaria para evaluar los perfiles y posteriormente emitir su voto a favor de quien consideren sea la mejor opción para ocupar el cargo. Para su aprobación son necesarias dos terceras partes de los presentes en la sesión del Pleno.

Descartan candidatos a Fiscal General del Estado de Puebla

De acuerdo con la coordinadora del grupo legislativo del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia, la aspirante Guadalupe González no cuenta con el Registro y Acreditación de servidor público en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que podría quedar desacartada.

"Me parece que este certificado es algo muy importante, evidentemente, aunque la convocatoria no pude este certificado. Hoy lo que revisamos es lo que pedía la convocatoria, que estuviera apenado, este certificado no es requisito, pero si es importante y bajo estos lineamientos los diputados tomaremos nuestra decisión", declaró.

Te puede interesar: Pelea por sombrero, posible razón del asesinato de estudiantes y Uber en Puebla

Por su parte, la candidata Guadalupe González reconoció que no cuenta con el registro y certificación ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública que debe tener un Fiscal, lo cual justificó como un documento no solicitado para ocupar el cargo.

"No contamos con esa certificación, la convocatoria dice que una vez designado tendrá la obligación de acreditarse", señaló.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana