Congreso de CDMX premia a reportera de La Verdad Noticias

El Congreso de la Ciudad de México entregó ayer la Medalla al Mérito Periodístico 2021 a 18 periodistas de medios impresos y electrónicos en diferentes géneros y rubros periodísticos, entre ellos, a la reportera de La Verdad Noticias, Judith Sánchez Reyes.

“Judith Sánchez. Nadie me cuenta quién eres. He visto cómo has luchado muchas batallas en muchos ámbitos. Y hoy, lo dije con mucho respeto, te veo en la mañanera, te veo cuestionar al presidente (Andrés Manuel López Obrador) y te veo llevar información a otros estados. Eres un ejemplo para nosotras y nosotros”, externó la diputada Ana Villagrán, presidenta de la Comisión de Protección a Periodistas del congreso capitalino, durante la sesión solemne en que se entregaron las preseas y reconocimientos.

Los periodistas galardonados fueron Genaro Lozano y Liliana Sosa, en la categoría Televisión; Elizabeth Juárez Montes de Oca y Jorge Ramos Pérez, en la categoría Radio, y Aurelio Sánchez Ramírez y Judith Sánchez Reyes, en la categoría Nota informativa y reportaje.

A la derecha: Judith Sánchez, reportera de La Verdad Noticias

También fueron reconocidos Lourdes Mendoza y Leopoldo Mendívil, en la categoría Columna; José Víctor Rodríguez Nájera y Daniel Flores Padilla, en la categoría Congreso, y Jorge Carballo Díaz y Javier Arturo Jiménez, en la categoría Fotografía.

Finalmente recibieron galardón Enrique Martí Lazcano Vázquez y Edmundo Perfecto Olivares Alcalá, en la categoría Docente; Fernanda Tapia y Gloria Lara, en la categoría YouTube, y Angélica Cruz Aguilar y Eduardo Blancas, en la categoría La voz chilanga en el extranjero.

Villagrán destacó que es la primera vez en cuatro años que se realiza esta ceremonia de reconocimiento a quienes “nos hacen vivir en carne propia aquello que acontece en el país y en las calles de esta bella capital”.

Recordó que este año han sido asesinados 18 comunicadores, por quienes pidió un minuto de aplausos.

En representación de los galardonados hablaron en tribuna las periodistas Lourdes Mendoza y Fernanda Tapia.

Mendoza señaló que “en un país o en una ciudad sin prensa libre, la democracia está incompleta”, tras recordar el elevado número de comunicadores agredidos por su labor.

“Un país democrático necesita espacios de deliberación libre, la prensa no es el enemigo”, añadió la periodista.

Por Saúl Hernández

