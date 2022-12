Confunden en Palacio pluralidad con conservadurismo

Frente a las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara “es un foro del conservadurismo” y de que a ella acuden “todos los intelectuales orgánicos a hablar mal de nosotros, por eso les dieron en España también un premio”, no pocos intelectuales, escritores y artistas han comentado, criticándola, esta opinión.

La Verdad Noticias recogió la perspectiva de diversos intelectuales, escritores y artistas sobre este tema, surgido en la conferencia mañanera después del rechazo general a los comentarios de la diputada de Morena, Patricia Armendáriz, durante un evento en la FIL, y de la defensa de esta por parte del Primer Mandatario.

El escritor y editor Alberto Ruy Sánchez comentó: “Yo no sé nada de opiniones del poder y dimes y diretes. Lo único que puedo decir con certeza es que en la FIL, en la pluralidad enorme de casi 2 mil poetas, narradores, pensadores, científicos, artistas, editores, de todo el mundo —más de 21 hablando cada hora por diez horas por diez días—, veo ahora crecer un espacio de inusitada libertad para la nueva y verdadera izquierda mundial: la de las mujeres, la de los defensores de la ecología, los defensores de los derechos humanos, los verdaderos enemigos de la pobreza. La FIL es el ámbito de la nueva izquierda verdadera, entre muchas otras cosas emocionantes y vitales.”

Daniel Lezama, pintor mexicano, señaló: “En la FIL sucedió ayer lo mismo que está pasando regularmente en cada foro de debate o análisis donde se manifieste una capacidad argumentativa, el actual régimen se bate en retirada. Su dependencia de la manipulación sentimental de las bases es tal, que ha prescindido ya en gran medida de los servicios de su cada vez más raquítica fachada intelectual. La desnudez del Emperador es ya del dominio público”.

Alberto Ruy Sánchez y Daniel Lezama

Por su parte, el artista e ilustrador Héctor de la Garza, mejor conocido como Eko, comentó: "Los libros y los lectores siempre hemos sido peligrosos para el Poder. Leemos para disentir y para cuestionar no solo la realidad política y la realidad personal. Si esto le incomoda al Poder, me queda claro que lo que le incomoda es la inteligencia”.

La escritora Beatriz Rivas mencionó que “AMLO ya se instaló en un cómodo lugar en que descalifica todo lo que no le conviene. Agrede a quienes no piensan como él. Sigue creyendo que está en la oposición. Habla desde las vísceras, sin argumentos ni razones. Recurre al insulto: el arma de quien no tiene algo inteligente que decir”.

De igual forma, el escritor y editor Rogelio Villareal expresó: “El presidente no concibe que la inteligencia no se alinee con su proyecto de nación. De ahí su odio, su resentimiento. Es risible que los clasifique de una manera burda y simplista: todos son conservadores, cuando no de ultraderecha. Es un líder de retórica izquierdista y de práctica, ella sí, verdaderamente conservadora”.

El también escritor Jorge F. Hernández manifestó que: “La engañosa brújula de la estulticia gira incontrolablemente y más aún cuando la baba de la ignorancia se fermenta con la ira del resentido peninsular —el nieto americano que reniega de su abuelo peninsular y a su vez… tiene nieto americano, pero en Houston”—.

Beatriz Rivas y Jorge F. Hernández

David Medina Portillo, escritor y editor de la revista Literal, sostiene que “la intención de López Obrador es clausurar cualquier espacio de opinión que no coincida con él. Así lo ha estado haciendo en los cuatro años del régimen, reduciendo medios públicos como canal 11 y canal 22 a meros órganos de propaganda oficial. Ya no le basta con la mañanera, la insólita Hora Nacional desde la que gobierna. Para el Presidente la FIL Guadalajara es uno de los nidos del “más rancio conservadurismo” y silenciarla forma parte de un proyecto anti intelectual no oficial pero sí explícito de desmantelar el Estado cultural que nos llevó décadas construir”.

A su vez, el músico y escritor Hugo García Michel, comentó: “En realidad son muy pocos los actuales intelectuales orgánicos que acuden a la FIL. No supe que hubieran estado Pedro Miguel, El Fisgón, Fabrizio Mejía, Vicente Serrano o cualquier otro de los intelectuales orgánicos del régimen”.

Por otra parte, el periodista e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Raúl Trejo, puntualizó: "Incapaz de mirar más allá de sus obsesiones, el presidente López Obrador ahora descalifica a la FIL. No admite que haya foros en donde se analicen críticamente la obra y las deficiencias de su gobierno. En la Feria de Guadalajara se discute con ánimo plural y crítico. Allí acuden, y conversan, autores que simpatizan con López Obrador y otros que lo cuestionan. Promotor de un autoritario pensamiento único, nuestro presidente quisiera atajar cualquier espacio de deliberación pública. Por fortuna hay instituciones como la Universidad de Guadalajara que no se someten a esa intolerancia".

Igualmente, el escritor y editor Fabrizio Cossalter, destacó: “No deja de ser sorprendente el hecho de que un gobierno que actúa como si fuera la oposición, y celebra en la calle su entrañable cumpleaños, pierda el tiempo criticando a los intelectuales, hoy en día subalternos y faltos de la legitimidad de antaño: orgánicos o inorgánicos, ya cuentan muy poco, al fin y al cabo. Quizás les molesten los lectores que prefieren el papel al oropel y los libros a los ferrocarriles o a las refinerías”.

Finalmente, el conductor y escritor Julio Patán, aseveró: “A nadie que haya presenciado el desfile del 27, con ese tono mussoliniano, debería extrañarle que nuestro presidente cargue contra el lugar de los libros por excelencia. Tampoco es nuevo. En el abundante catálogo de insultos del Titular del Ejecutivo, una parte considerable va dirigida a quien comete el pecado de la ilustración”.