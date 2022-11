Confunden Alemania con Bélgica en presentación del Festival de Chocolate Tabasco

Los memes de México podrían regresar a las redes sociales pues esta vez la 11 edición del Festival del Chocolate Tabasco 2022 se hizo viral por un terrible error, ya que este 7 de noviembre en la rueda de prensa, las autoridades de la entidad confundieron a Alemania con Bélgica.

Se trata del país invitado de esta nueva edición del Festival del Chocolate Tabasco, en la que se confundió la bandera la cual fue colocada en la mampara del evento, la cual portaba mencionaba el nombre, slogan, fecha, sede y redes sociales del festival.

No sólo esto, sino que los organizadores del evento también se confundieron pues colocaron la bandera de Alemania con el nombre de Bélgica en las fotografías alusivas al cacao, donde en uno de los costados pusieron al país que sería invitado durante esta edición.

No obstante, con toda la publicidad, no pocos se percataron que la bandera colocada en el diseño no corresponde al país de Bélgica, sino a la de Alemania.

En ese sentido, este error que mostraba la publicidad no pasó desapercibido por los asistentes ni los periodistas, quienes rápidamente lo compartieron en las redes sociales en las que los usuarios se burlaron del detalle.

Te puede interesar: Andrea Escalona es criticada por confundir a Miguel Hidalgo con Benito Juárez

Gobierno de Tabasco no ha emitido una disculpa pública

¡Se equivocarón! ����



Colocan la bandera de #Alemania ���� en lugar de la de #Bélgica����, país invitado para anunciar el Festival del Chocolate pic.twitter.com/Hk84K9TGZ6 — El Heraldo de Tabasco (@heraldodetab) November 7, 2022

Por su parte, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo no se ha pronunciado al respecto pero hace unos días invitó a todos los productores de cacao y chocolate, para que aprovechen los últimos días, para hacer su registro en la página del Festival del Chocolate 2022, ya que vence este 31 de octubre.

María Esther Pérez Bolio, Coordinadora de Comercialización, Mercadotecnia y Programa Gastronómico de la Secretaría de Turismo, detalló que este lunes se cierra el proceso en línea, una manera que ha resultado más práctica a diferencia de otros años que se tenía que dar dos o tres veces que era más complicado hacer un registro para entregar toda la documentación.

“Este año, el registro, es completamente en línea en la página del festivaldelchocolate.mx, ahí pueden subir toda su documentación y tener un lugar dentro del evento”, aseveró.

Informó que se espera un importante número de visitantes y expositores de cacao y chocolate, como cada año, por lo que en esta ocasión participarán, nada más en categoría de chocolateros, cerca de 120 expositores, lo que significan igual número de opciones de variedades del chocolate, que los asistentes, podrán disfrutar.

Finalmente, comentó que a raíz de la visita que hicieron a Italia, donde Tabasco fue el representante de México en el EuroChocolate, vendrá una comitiva del Comité Organizador, a conocer el Festival tabasqueño, con la promesa que en el 2023, Italia será el país invitado.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram