Confirman desaparición de española en Tamaulipas

Afirman que fue víctima de secuestro, las autoridades siguen en búsqueda

Ciudadana española ha sido confirmada como desaparecida, fue reportada desde el pasado 2 de julio, desde ese entonces las autoridades no dan con su paradero. Se conoce que la mujer de 34 años, fue víctima de secuestro por parte de unos sujetos armados mientras viajaba de Soto la Marina hacia Ciudad Victoria. La familia relata y expone en redes sociales la situación que viven. Estos han señalado que la víctima viaja con su esposo y su hijo recién nacido, estos fueron interceptados por los delincuentes y al oponerse a dar su vehículo, el cual les querían arrebatar, se llevaron a la madre de familia. Información de la PGJE, en relación al caso de la señora Garrido Santamans, establece, que se tiene el reporte como desaparecida en las inmediaciones del municipio de Soto La Marina, por lo que actualmente su estatus jurídico es de persona no localizada, y no ha habido petición de rescate. De acuerdo a la instancia persecutora de los delitos en la entidad, un familiar presentó denuncia ante autoridades ministeriales por lo que se han realizado indagatorias que se mantienen en reserva por el tipo de asunto y los preceptos de ley. Además, es importante destacar que, desde que se conoció el hecho, resaltó la PGJE se han realizado diversos operativos de búsqueda en la región de Soto La Marina en los que han participado decenas de Policías Federales y de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, con el apoyo de caninos y un helicóptero.