Confirman: Cuerpo hallado en Ke-Casas, Tijuana, corresponde a Danna Sugey

El Colectivo Todos Somos Erick Carrillo informó que el cuerpo que localizaron el pasado 09 de diciembre en las inmediaciones de Ke-Casas, en la ciudad de Tijuana, corresponde a Danna Sugey Salgado Dávalos, quien fue vista por última vez hace poco más de ocho meses.

Sugey Dávalos y José Salgado, padres de la víctima de 21 años de edad, informaron que alrededor de las 16:00 horas de ayer domingo recibieron una llamada de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, para confirmarles que las pruebas de ADN practicadas a los restos hallados corresponden a Danna Sugey.

Llamada anónima informó sobre el hallazgo del cuerpo

De acuerdo con la información que pudo obtener La Verdad Noticias, el pasado 08 de diciembre la familia de Danna recibieron una llamada anónima informándoles que en un paraje ubicado entre los fraccionamientos Ke-Casas y Casas Homex, sobre el bulevar 2000, estaba un cuerpo de mujer.

Al día siguiente, los padres de la joven desaparecida desde el pasado 30 de marzo, e integrantes del Colectivo Todos Somos Erick Carrillo, acudieron al lugar que les indicaron para realizar la búsqueda, y confirmaron el hallazgo.

Posteriormente, peritos de la Fiscalía estatal realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al servicio médico forense donde realizaron la necropsia de ley y los estudios de ADN con los que confirmaron la identidad de la víctima.

“Danna Sugey Salgado llevaba desaparecida más de 9 meses, desde entonces la familia no paró de buscarla con ayuda del colectivo “Todos Somos Erik Carrillo”, resaltó la organización a través de sus redes sociales.

El día del hallazgo de los restos de Danna Sugey, sus padres hicieron un llamado a aquellas personas con familiares desaparecidos para que no dejen de buscar ya que aseguran que las autoridades no hacen nada y si no salen a buscar ellos, nadie más lo hará.

